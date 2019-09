Alex Cicâldău și-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova până în 2025

"Referitor la speculațiile apărute în presa „de specialitate”, precizăm că nu a existat nicio ofertă de la Bologna pentru decarul echipei noastre. Mai mult, nu a fost nici măcar o discuție și nu s-a manifestat niciun interes din partea clubului italian" , se arată pe site-ul Universității Craiova.





În iulie 2018, Alexandru Cicâldău a fost transferat de CSU Craiova de la FC Viitorul şi a semnat atunci un contract pe patru ani cu gruparea olteană.









Născut pe data de 8 iulie 1997 la Medgidia, Cicâldău este cotat la 4 mil. EUR, conform transfermarkt.com.





Duminică seară, de la ora 21:00, Universitatea Craiova va juca împotriva celor de la FCSB, în etapa a noua din Liga 1.



Alex Cicâldău: „Sunt fericit, îmi doresc să rămân mai mult timp la Știința. Nu a fost nicio problemă, așa cum am citit în mass-media și chiar am ajuns la un acord pentru prelungirea contractului. Am acuzat o stare de oboseală în ultima perioadă, neavând vacanță și nefăcând pregătirea centralizată, dar voi fi din ce în ce mai bun. Vorbim deseară pe teren. Forza Știința!”