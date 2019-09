VIDEO Alexandru Mitriţă a marcat golul victoriei în partida New York City - San Jose Earthquakes 2-1

Toate cele 3 goluri s-au marcat în prima repriză. Oaspeţii de la Earthquakes au deschis scorul în minutul 20, prin vârful Wondolowski. New York a forţat revenirea, iar golurile au venit în ultimele 5 minute din prima parte.

Egalarea a fost adusă de Parks (minutul 40), iar Mitriţă a ieşit la rampă 3 minute mai târziu. Mijlocaşul român a fost servit ideal de Tajouri, a pătruns în careu şi l-a învins cu un şut la colţul lung, cu dreptul, pe portarul Vega. A fost reuşita cu numărul 9 a lui Mitriţă în campionat.



New York City este pe primul loc în Conferinţa de Est din MLS. După 30 de etape, formaţia lui Mitriţă acumulează 57 de puncte, la 6 distanţă de locul secund, Philadephia Union, care are un meci în minus.

Vezi mai jos golul marcat de Mitriţă:



The assist from @isitj29 \uD83E\uDD24

The finish from Mitri \uD83D\uDE0D



We \uD83C\uDD99 pic.twitter.com/G2CMyft8N8