Liga 1: Dinamo - FC Botoșani 1-1 / Moussa a fost scos cu ambulanţa de pe teren; Oaspeții au cerut două penalty-uri

Dinamo București și FC Botoșani au remizat, scor 1-1, într-un meci disputat pe Arena Națională, în etapa cu numărul 9 din Liga 1. În urma acestui rezultat, Dinamo staționează pe poziția a 9-a, în timp ce FC Botoșani urcă momentan pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

FC Botoşani a ajuns la şase meciuri consecutive fără victorie, cinci egaluri şi un eşec. Dinamo e neînvinsă de trei etape, în care a înregistrat două victorii şi un egal, scrie Agerpres.







Au evoluat echipele:





Dinamo: Piscitelli - Ciobotariu, Klimavicius, Popescu, Corbu - Filip – Neicuţescu (Popa ’74, Răuţă ’90), Fabbrini, Nistor, Sorescu (Moldoveanu ’82) – Montini. Antrenor: Dusan Uhrin Jr



FC Botoşani: Pap - Hăruţ, Miron, Chindriş, Ţigănaşu - J. Rodriguez, E. Papa – Ofosu (Roman ’74), Ongenda (Pierce ‘90+2), Askhovski (Keyta ’82) – Moussa. Antrenor: Marius Croitoru



Cartonaşe galbene: Neicuţescu ‘1, Klimavicius ’34, Nistor ’63 / Rodriguez ’35, Keyta ‘90+1



Arbitri: George Rădulescu – Mircea Orbuleţ, Bogdan Gheorghe – Adrian Viorel Cojocaru



Observatori: Liviu Ciubotariu, Paul Cazan





“Din punctul meu de vedere, trebuia să câştigăm clar. Am avut ocazii mari, am avut ocazii clare, nu mai spun de cel puţin două penaltiuri. Cum să fac fotbal când am penalti clar şi arbitrul mi-l scoate afară? Joc cu echipă din Bucureşti şi am arbitru din Bucureşti. Eu vreau să joc fotbal. Asta-i pe faţă, ce ne-a făcut în seara asta cu două penaltiuri clare. E greşeală omenească, dar cel care greşeşte să plătească. Eu dacă nu mă duc în play-off, am obiectiv, mă dă afară. Să văd şi eu cum plăteşte. Ce să fac când face în halul ăsta? Să-l aplaud? Vreau să văd şi eu când un arbitru e suspendat ce se întâmplă. Opriţi-vă că vreau să joc fotbal. Vreau să joc corect. Dacă joc cu echipă din Bucureşti dă-mi brigadă din Satu Mare, din Braşov, din Constanţa. N-am cum să fiu fericit când joc în Bucureşti cu arbitru din Bucureşti. Poate ratam penalti, dar dă-mi ce-i al meu. Să fie lumea mai atentă şi mai corectă”, a spus Croitoru la Look Plus, conform News.ro.



Dinamo a deschis scorul prin Deian Sorescu (58), dar botoşănenii au egalat la scurt timp, prin tunisianul Sofien Moussa (65), la al doilea său meci pentru echipa moldoveană.Dinamovistul Mihai Neicuţescu putea fi eliminat în primul minut de joc, pentru lovirea cu cotul a adversarului (Andrei Chindriş).Oaspeţii puteau primi două penalty-uri, dar arbitrul Rădulescu a acordat lovitură liberă din marginea careului în min. 85, pentru intervenţia lui Robert Moldoveanu la Mihai Roman I, petrecută în careu, şi în min. 90+8, când Diego Fabbrini l-a faultat pe Mihai Roman I în propriul careu.În min. 90+4, portarul Eduard Pap s-a ciocnit în propriul careu cu Sofien Moussa şi ambii au avut nevoie de îngrijiri medicale. Tunisianului i s-a pus un guler cervical şi a fost transportat la spital cu salvarea.