VIDEO PSG - Strasbourg 1-0 / Neymar, execuție de senzație din foarfecă în prelungiri

La primul său meci pentru PSG în actualul sezon, Neymar a fost titular și a adus victoria campioanei Franței în fața celor de la Strasbourg, pe Parc des Princes. Brazilianul a înscris unicul gol al partidei în prelungiri, cu o execuție de senzație din foarfecă, la care portarul oaspeților a fost un simplu spectator.

Neymar s-a aflat în centrul atenției pe tot parcursul verii, transferul său de la PSG devenind o adevărată telenovelă. Până la urmă, mutarea sa la Barcelona nu s-a concretizat, astfel că brazilianul a evoluat astăzi pentru prima dată în acest sezon pentru campioana Franței, fiind chiar titular.



Huiduit de fanii parizienilor, Neymar le-a răspuns cu un gol magnific în prelungiri (90+2'), grație căruia a adus și cele trei puncte. Brazilianul a înscris cu stângul din foarfecă, după o centrare venită de la Abdou Diallo.

În partida cu Strasbourg au debutat la PSG Keylor Navas (titular) și Mauro Icardi (intrat în minutul 63).



PSG este lider în Ligue 1, cu 12 puncte după cinci meciuri jucate (4 victorii și o înfrângere).

Clasament:

1. PSG 12 puncte

2. Rennes 9 (- un joc)

3. Lille 9

4. Nice 9 (- un joc)

5. Angers 9

6. Lyon 8 etc.



Neymar makes his first appearance for PSG and every touch he took was booed by PSG fans.



In the 91st minute of the game, he scores this bicycle kick golazo to win the game for them. \uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25pic.twitter.com/JeNPAWwLNW