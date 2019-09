Dani Alves, despre transferul la Sao Paulo: "Le-am refuzat pe Juventus și Barcelona"

Dani Alves (36 de ani) a dezvăluit într-un interviu că a refuzat propunerile venite de la Juventus şi Barcelona pentru a merge în ţara natală, la Sao Paulo. Brazilianul a declarat că visul său este de a juca la Campionatul Mondial din 2022.





Cel mai titrat fotbalist este de părere că la cluburile mari din Europa nu ar fi avut parte de stabilitatea necesară pentru a-şi atinge obiectivul, având în vedere şi vârsta sa înaintată.



“Mi-am dorit stabilitate deoarece vreau să mă lupt pentru Campionatul Mondial din 2022. De aici a început procesul de alegere a următoarei provocări. Multe cluburi nu mi-au propus acest lucru pentru că nu au crezut în mine şi pentru că au crezut că am un termen de expirare. Data mea de expirare am spus-o de când am început fotbalul: <Eu decid când încep şi când termin!>”, a declarat Alves, citat de Globo Esporte.



De asemenea, Alves a explicat de ce a refuzat o revenire la Juventus sau Barcelona, cluburi la care a evoluat în trecut şi alături de care a câştigat numeroase trofee: “Am avut posibilitatea de a mă întoarce la Juventus şi Barcelona, dar am spus că nu voi merge acolo. M-am gândit la ce îmi va aduce acel loc sau cu ce mă va îmbunătăţi. Am stat să gândesc, am pus cap la cap şi am făcut alegerea”.



Dani Alves s-a transferat la Sao Paulo în această vară, semnând un contract valabil până la finalul anului 2022. În Brazilia, acesta a evoluat pe postul de mijlocaş, deşi postul său obişnuit în Europa era cel de fundaş dreapta.



În cariera sa, Alves a mai evoluat pentru Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus şi Paris Saint-Germain. La naţionala Braziliei, acesta are 115 prezenţe şi opt goluri, susține Mediafax.