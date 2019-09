Lionel Messi: "Aș accepta invitația la cină a lui Cristiano Ronaldo"

Lionel Messi, fotbalistul lui FC Barcelona, a declarat că ar accepta o invitaţie la cină venită din partea marelui său rival, Cristiano Ronaldo, care se află în prezent la Juventus, transmite Mediafax.





Afirmaţia lui Messi vine în contextul în care Ronaldo a lansat această idee la ceremonia UEFA de la finalul lunii august, când au fost oferite premiile individuale celor mai buni jucători şi au fost stabilite grupele Ligii Campionilor.



“Da, nu aş avea nicio problemă cu asta. Poate că nu suntem prieteni deoarece nu am împărţit niciodată vestiarul, dar îl văd mereu la gale şi nu am nicio problemă. Nu ştiu dacă va avea loc o cină pentru că drumurile noastre s-ar putea să nu se poată încrucişa din motive evidente, fiecare dintre noi având o viaţă personală şi alte obligaţii. Dar, evident, aş accepta invitaţia”, a declarat Lionel Messi pentru postul sud-african Supersport TV, citat de BBC.



La ceremonia UEFA de la finalul lunii august, Cristiano Ronaldo a ţinut un scurt discurs în care a scos în evidenţă lunga perioadă de glorie a sa şi a lui Messi. Cei doi au obţinut fiecare câte cinci Baloane de Aur şi numeroase trofee alături de echipele de club. După o perioadă de nouă ani de rivalitate în campionatul Spaniei, când Ronaldo evolua la Real Madrid, cei doi nu s-au mai întâlnit, portughezul plecând la Juventus.



“Am împărţit această scenă 15 ani. Nu ştiu dacă s-a mai întâmplat asta înainte, ca doi fotbalişti să fie la acelaşi nivel tot timpul. Sigur, avem o relaţie bună. Nu am ieşit la cină încă împreună, dar sper că se va întâmpla în viitor. Am avut acea bătălie în Spania. Eu îl motivam pe el să fie mai bun, iar el pe mine. Este incredibil să faci parte din istoria fotbalului”, a declarat Ronaldo.