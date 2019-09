Cupa României: UTA vs Dinamo, U Craiova vs U Cluj, cele mai interesante dueluri din 16-imi

Joi a avut loc tragerea la sorți a partidelor din 16-imile Cupei României la fotbal. Cele mai interesante dueluri sunt, cel puțin la prima vedere, cele dintre UTA vs Dinamo, U Craiova vs U Cluj și Rapid vs Poli Iași.

Partidele se vor disputa într-o singură manșă, în zilele de 24, 25 și 26 septembrie, pe terenul echipei de categorie inferioară. Meciurile vor debuta la ora 16:30, excepție vor face doar cele televizate. 16-imi Cupa României, program:







Fotbal Club Rapid – ACSM Politehnica Iaşi



CS Concordia Chiajna – FC Voluntari



Turris-Oltul Turnu Măgurele – Academica Clinceni



Flacăra Horezu – AFC Astra Giurgiu



Ripensia Timişoara – Sepsi OSK Sf. Gheorghe



AFC Botoşani – CFR 1907 Cluj



ACS Foresta Suceava – Gaz Metan Mediaş



AFC UTA Arad – SC Dinamo 1948 SA



CS Făurei – CS Mioveni



Sănătatea Cluj – FC Viitorul Constanţa



Universitatea Cluj – U Craiova 1948 SA



Metalul Buzău – AKF Csikszereda Miercurea Ciuc



CSM Reşiţa – Universitatea Craiova



Metaloglobus Bucureşti – FCSB



Chindia Târgovişte – AFC Hermannstadt



Industria Galda – FC Petrolul Ploieşti.