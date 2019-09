Dan Petrescu: "Îmi doresc să fiu cândva antrenorul echipei naționale. Aș da orice"

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a declarat la Digi Sport că își dorește să antreneze cândva echipa națională a României. În plus, tehnicianul campioanei a vorbit despre ultimele două meciuri (cu Spania și Malta) ale tricolorilor și este de părere că selecționerul Cosmin Contra își va da demisia dacă nu va reuși calificarea la Euro 2020.





"Îmi doresc să califice Contra echipa și Dan Petrescu să continue la CFR, dar îmi doresc cândva, 100%, să fiu antrenorul echipei naționale. Aș da orice să antrenez echipa națională", a spus Dan Petrescu la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.





"Nu ne-a facut de ras cu Spania"





"Știam că Spania va fi mai bună. Trebuie să ai noroc. Am avut noroc, Tătărușanu a fost pe fază, e foarte bun și, pe final, dacă Pușcaș marca și terminam 2-2... Am vorbit cu Deac, a zis că era incredibil cât de buni au fost, ei joacă la Barcelona, la Real, nu ne-am făcut de râs. Sunt de partea lui Contra, am jucat cu unii mai buni", a precizat Dan Petrescu.





"Dacă am bătut Malta cu 1-0, nu e un dezastru"





"Trebuie să câștige meciurile cu Suedia și Norvegia, asta ne poate califica. Gică Popescu e Popescu, eu sunt Dan Petrescu, fiecare are o opinie. Eu respect ce a zis el, dar eu zic că, dacă am bătut Malta cu 1-0, nu e un dezastru. Importante sunt cele 3 puncte", a precizat antrenorul de la CFR Cluj.







"Contra va pleca singur daca nu va reusi calificarea la Euro"





Criticăm, trebuia să criticăm, dar nu facem o dramă. Au fost jucători care au jucat foarte bine, să fim și mai pozitivi. Dăm mereu în antrenor, hai să dăm în el după campanie, să susținem băieții și selecționerul până atunci. Dacă nu va reuși, va pleca singur Contra, asta e părerea mea", a explicat Petrescu.





Clasamentul Grupei F:



1. Spania (17-3) 18 puncte

2. Suedia (13-8) 11

3. România (13-7) 10

4. Norvegia (11-8) 9

5. Malta (2-13) 3

6. Feroe (3-20) 0





Programul grupei F:

23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.)

26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73)

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keșerü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4 (Isak 12, 15, Lindelöf 23, Quaison 41), Norvegia – Malta 2-0 (Berge 34, King 45+1-pen.), România - Spania 1-2 (Andone 59 / Ramos 29-pen., Paco Alcácer 47)



8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0 (Rodrigo 13, 50, Alcacer 90, 90+3), România – Malta 1-0 (Pușcaș 47), Suedia – Norvegia 1-1 (Forsberg 60 / Johansen 45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).