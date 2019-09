CE 2021 U21, preliminarii: Danemarca vs România 2-1 / Florinel Coman a ratat un penalti în prelungiri

Au marcat: Olsen '3, '55 / Coman '80





Au evoluat echipele:

Danemarca: Christensen - Anymbe, Sorensen, Nelsson, Poulsen – Hjulmand (Kofod Andersen 46), Nartey, Holse (Madsen '87) – Olsen, Bruun Larsen, Dreyer (Odgaard 66). Selecţioner: Albert Capellas





România: Aioani – Raţiu (Velisar 66) , Paşcanu, Dima (Chindriş 66), Boboc – Olaru, Băluţă-cpt., Dragomir (Ciobanu 51) – Drăguş (Dobre 66), Petre (Ganea 72), Coman. Selecţioner: Mirel Rădoi

"Nu e prea mare fericire în vestiar. Îmi pare rău că unul dintre cei mai buni jucători de pe teren a ratat penalti. Nu-i nimic, nu se termină viaţa acum. Păcat că am ratat, era important să înceapă bine băieţii. Evoluţia a fost fluctuantă. Nu se cunosc foarte bine întrei ei jucătorii. Dar sunt jucători buni, de valoare. De exemplu, şi Raţiu, care a greşit la golul doi, mi se pare un jucător bun. Important este meciul următor.





După primele 25 de minute am revenit şi am avut acţiuni de atac. Am fost agresivi, am încercat să înscriem, dar ei au profitat de acea eroare individuală. Apoi am revenit, iar asta înseamnă că putem. Păcat că am ratat acel penalty din minutul 90+3. Trebuie să începem să jucăm şi noi cu mai multă posesie şi mai multă agresivitate când avem mingea, nu doar să aşteptăm contraatacul. În seara asta aşteptam mult mai mult de la Drăguş, de la Adrian Petre. Băluţă a adus consistenţă atât în faza de apărare, cât şi în cea de atac", a declarat Mihai Stoichiţă, director tehnic FRF, la Digi Sport.

Programul Grupei 8:

6 septembrie 2019: Ucraina – Finlanda 0-2, Irlanda de Nord – Malta 0-0

10 septembrie 2019: Ucraina – Malta 4-0, Finlanda – Irlanda de Nord 1-1, Danemarca – România 2-1

10 octombrie 2019: Finlanda – Malta, Danemarca – Irlanda de Nord, România – Ucraina

14 octombrie 2019: Finlanda – Danemarca, România – Irlanda de Nord

14 noiembrie 2019: România – Finlanda

15 noiembrie 2019: Ucraina – Danemarca

19 noiembrie 2019: Irlanda de Nord – România, Danemarca – Malta

27 martie 2020: Malta – Ucraina

31 martie 2020: Ucraina – Irlanda de Nord, România – Danemarca, Malta – Finlanda

4 septembrie 2020: Danemarca – Ucraina, Malta – Irlanda de Nord, Finlanda – România

8 septembrie 2020: Finlanda – Ucraina, Irlanda de Nord – Danemarca, Malta – România

9 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Finlanda, Ucraina – România, Malta – Danemarca

13 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Ucraina, România – Malta, Danemarca – Finlanda

Toate partidele selecționatei U21, de acasă și din deplasare, din preliminariile pentru EURO 2021 se vor putea vedea la PRO TV sau la Pro X.

La EURO 2021 vor participa 16 echipe. Pe lângă cele două formații gazdă, Ungaria și Slovenia, se vor califica direct cele 9 câștigătoare ale grupelor și cel mai bun loc doi. Celelalte 8 formații clasate pe locul secund vor disputa între ele un baraj în dublă manșă pentru celelalte 4 locuri disponibile.

1. Finlanda 2 meciuri (3-1) 4 puncte2. Ucraina 2 (4-2) 33. Danemarca 1 (2-1) 34. Irlanda de Nord 2 (1-1) 25. Malta 2 (0-4) 16. România 1 (1-2) 0