Mirel Rădoi, înaintea meciului cu Danemarca: "Am ridicat nivelul aşteptărilor şi nu vrem să dezamăgim"

CE 2021 Under 21, preliminarii

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, luni, că naţionala de tineret a României nu vrea să dezamăgească la meciul cu Danemarca din preliminariile CE-2021, după ce a ridicat nivelul aşteptărilor în urma evoluţiilor de la Campionatul European din vară, informează frf.ro.





"Începem un drum nou, e un nou început. Sper să fie un prim pas fericit şi să ne întoarcem acasă cu toate punctele. Întâlnim o echipă cu un selecţioner nou, un spaniol, Albert Capellas, dar ne-am documentat bine. În plus, am avut pe cineva la amicalul lor cu Ungaria. Trebuie să lăsăm deoparte ce a fost în vară, nu vreau ca jucătorii să resimtă presiunea. Aceasta trebuie să fie pe umerii antrenorilor. Dar am încredere în acest grup şi cred cu tărie că ne putem califica din nou la turneul final.

E clar că singuri am ridicat nivelul aşteptărilor, prin ceea ce am arătat pe teren. Asta nu e un lucru rău, ba din contră. Românii vor din nou să ne vadă acolo şi au încredere în noi că vom reuşi. Asta ne motivează suplimentar. Nu vrem să îi dezamăgim. Vom implementa un alt sistem de joc, dar filosofia va fi aceeasi. Veti vedea aceleaşi lucruri bune ca până acum. Vrem totuşi să aducem în plus temporizarea, cred că asta ne-a lipsit până acum", a declarat Rădoi.





Meciul Danemarca -România este programat marţi, de la ora 19.30, la Aalborg, şi este primul al tricolorilor under 21 în preliminariile Campionatului European din 2021, scrie News.ro.