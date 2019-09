​​Liga 2: Încă o victorie pentru Turris Turnu Măgurele (2-0 vs ASU Poli Timișoara)

​Nou-promovata Turris Turnu Măgurele continuă parcursul fără greșeală din debutul sezonului de Liga a II-a. Formația teleormăneană s-a impus cu 2-0, sâmbătă, pe teren propriu, împotriva celor de la ASU Poli Timișoara, și a ajuns la șase victorii în tot atâtea etape disputate. În alte partide, Concordia Chiajna a învins echipa CSM Reșița, în timp ce Pandurii Târgu Jiu și SCM Buzău au terminat la egalitate.

Silviu Pană în minutul 52 și Cristian Bud în minutul 90+1 au adus victoria gazdelor.CS Mioveni vs Metaloglobus 2-2vs CSM Reșita 2-1Pandurii Târgu Jiu vs SCM Buzău 0-0Sportul Snagov vs0-2vs ASU Politehnica Timișoara 2-0Sâmbătă, 13:30: Daco-Getica București vs FC ArgeșSâmbătă, 17:15: Rapid București vs ACS Viitorul Târgu JiuSâmbătă, 19:45: Ripensia Timișoara vs Petrolul PloieștiDuminică, 13:30: Farul Constanța vs Miercurea Ciuc