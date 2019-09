Sergio Ramos și explicația gestului care i-a atras antipatia publicului de pe Arena Naţională

Căpitanul echipei de fotbal a Spaniei, fundaşul Sergio Ramos, şi-a atras antipatia şi huiduielile publicului de pe Arena Naţională din Bucureşti, din cauza unui gest considerat dispreţuitor la adresa fanilor români, după ce a deschis scorul din penalty în partida de joi cu România (2-1) din preliminariile EURO 2020, informează Agerpres.

După ce l-a învins pe Tătăruşanu, Ramos şi-a dus ambele mâini la ochi, mimând nişte ochelari. Publicul şi arbitrul german Deniz Aytekin au interpretat gestul ca o desconsiderare a fanilor români şi Ramos a primit un cartonaş galben. Fundaşul lui Real Madrid a explicat că acest gest i-a fost adresat nepotului său, care poartă ochelari.



''La pauză i-am explicat arbitrului Aytekin că am făcut gestul ochelarilor cu gândul la nepotul meu, care, ca şi mine, are nevoie de ochelari. Am făcut-o pentru a-l încuraja, pentru a-i dedica golul. Dar arbitrul a văzut altceva şi m-a avertizat'', a declarat Ramos, care a fost fluierat de spectatorii români la fiecare atingere de minge după acel gest.



Prestaţia arbitrului german nu i-a mulţumit pe spanioli. Diego Llorente a fost eliminat în minutul 79, punând capăt unei perioade de 6 ani în care niciun spaniol nu a mai văzut cartonaşul roşu. Ultimul a fost Pique la un meci cu Brazilia (0-3) din 2013, în Cupa Confederaţiilor.