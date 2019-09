Gerard Pique: "Messi și-a câștigat dreptul să își decidă viitorul, sper să rămână la Barcelona până la 40 de ani"

Gerard Pique și-a anunțat retragerea de la echipa națională a Spaniei în vara anului 2018, iar acum se află în vacanță cu soția lui Shakira. Cei doi sunt în New York, acolo unde au mers la US Open, ultimul Grand Slam al anului, informează Mediafax.





Fundașul catalanilor profită de zilele libere lăsate de tehnicianul Ernesto Valverde. Jucătorii Barcelonei, care nu sunt convocați la echipele naționale, au liber până luni, 9 septembrie.



În America, apărătorul în vârstă de 32 de ani a vorbit despre discuția pe care a avut-o cu Neymar după ce s-a încheiat perioada de transferuri.



"Au fost foarte multe bârfe și pe de-o parte este normal, pentru ceea ce reprezintă el, dar trebuie să dea pagina. Îi doresc să fie bine, am vorbit cu el și i-am spus că sper să îi meargă bine în acest sezon și că niciodată nu se știe, că în fiecare an se ivește o oportunitate și că vom vedea", a spus Pique, potrivit sport.es.



Fudașul catalan a precizat însă că nu este de acord cu durata perioadei de transferuri.



"Este păcat că perioada transferurilor se încheie după ce se desfășoară deja trei meciuri din campionat, ar trebui să se încheie mai repede. Există atât de multe bârfe și negocieri, care nu se concretizează, este ciudat. În această situație, Premier League este cu un pas deasupra noastră", a mai adăugat Pique.



În plus, apărătorul a vorbit și despre clauza din contractul lui Messi, care îi permite starului argentinian să plece de la Barcelona, la finalul oricărui sezon, fără să întâmpine probleme din partea conducerii blaugrana.



"Messi și-a câștigat dreptul să își decidă viitorul, sper să rămână la Barcelona până la 40 de ani", a conchis Pique.