Vicente del Bosque: "Dacă aş fi club, nu l-aş transfera pe Neymar. E un jucător minunat, dar nu-l plac din alte motive"

Vicente del Boscque, unul dintre cei mai titraţi antrenori din istoria Spaniei, a declarat că, deşi îl consideră un jucător bun, nu îl place pe Neymar şi nu l-ar transfera, informează marca.com, potrivit News.ro.







"Cred că ar fi fost bine pentru LaLiga dacă ar fi venit, dar dacă aş fi un club, nu l-aş transfera. Aşa cum am spus, este un jucător minunat, dar mie nu-mi place de el din alte motive. La Barcelona, au trebuit să-i regleze comportamentul. Dacă ai face un sondaj în rândul suporterilor FC Barcelona, peste 50 la sută s-ar îndoi că vor să-l vadă înapoi", a declarat Del Bosque, la emisiunea Estudio Estadio.



Reputatul tehnician a vorbtit şi despre Gareth Bale de la Real Madrid, despre care a spus că nu s-a adaptat la fosta campioană a Europei.



"Poate nu a fost ciudat (n.r. - că Zidane a vrut să scape de Bale), deoarece comportamentul jucătorului nu a fost corect... Nimeni nu se gândeşte că a fost un jucător rău, doar că nu s-a adaptat la Madrid. Foarte puţină lume îi contestă calităţile. Cred că o să joace bine pentru ei, deoarece este un bun fotbalist bun", a precizat Del Bosque, care a adăugat că Real Madrid a început să nu mai aibă rezultate după cu plecarea lui Cristiano Ronaldo.



Del Bosque consideră o bună alegere numirea lui Robert Moreno selecţioner, datorită experienţei acumulate alături de Luis Enrique.



"Federaţia a căutat o soluţie la o situaţie inconfortabilă. El este un antrenor pregătit, care a învăţat mult de la Luis Enrique. O să-i fie un bun continuator. Toţi antrenorii care sunt în federaţie de ceva timp au calităţi, dar niciunul dintre ei nu are experienţa pe care o are el ca asistent al lui Luis Enrique", a mai spus fostul selecţioner.



Robert Moreno, în vârstă de 41 de ani, l-a înlocuit pe Luis Enrique la conducerea tehnică a naţionalei Spaniei şi va debuta, la Bucureşti, la meciul împotriva României.



În vârstă de 68 de ani, Del Bosque are în palmares aproape toate trofeele internaţionale, titlurile de campion mondial şi european la conducerea naţionalei Spaniei, Liga Campionilor, Cupa Intercontinentală şi Supercupa Europei, cu Real Madrid.