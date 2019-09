Ianis Hagi, despre cum se pregătește pentru meciul cu Spania și de ce va fi specială întâlnirea de pe Arena Națională: "Nu am mai jucat pe un stadion așa de plin"

"Înainte de un meci, încerc să analizez echipa adversă, să văd ce jucători au. În săptămâna meciului mă gândesc la adversari, să știu pe cine am în fața mea, dar în ziua meciului de oobicei nu mă gândesc la adversari. Gândul meu este mai mult doar la ce am eu de făcut pe teren și la ce trebuie să fac eu. Așa mă simt cel mai bine, așa cred că este cel mai bine, să te gândeșți ce trebuie să faci tu personal. Normal, ce îți cere și antrenorul, staff-ul tehnic și să respecți ceea ce ti se spune. Și când intri pe teren să le aduni pe toate într-un loc și să încerci să dai totul.









Cred că va fi meciul cu cei mai mulți spectatori de până acum din cariera mea. Am prins niște momente unice la Campionatul European (U21). Chiar dacă nu au fost atât de mulți spectatori, emoțiile pe care le-am trăit acolo au fost unele foarte mari. O să aștept cu mare drag meciul cu Spania pentru că nu am mai jucat pe un stadion așa de plin, cu așa de mulți spectatori”, a declarat Ianis Hagi pentru FRF TV.





"Emoțiile pe care le trăiești la un Campionat European nu cred se compară cu emoțiile de la un meci de calificare. Cred că va fi ceva unic, ceva ce nu am mai trăit și cu siguranță, jucând și acasă, va fi ceva extraordinar. Sper să realizăm acest obiectiv", a mai spus Hagi.





Le poate depăși România pe Norvegia și Suedia?





"Cu siguranță, cu mai multă încredere. Jucăm și acasă ambele meciuri. Cu suporterii pe care o să îi avem în spatele nostru cu siguranță o să avem tot ceea ce ne trebuie pentru a ne califica", a precizat mijlocașul de 20 de ani.





Cum a fost integrarea la Genk





"Integrarea a fost mai ușoară, deja știam la ce să mă aștept. Prima dată când am plecăm eram un simplu copil de 17 ani. A fost mai ușor. Normal, și datorită colegilor și staff-ului. Cei pe care i-am întâlnit acolo au fost foarte deschiși cu mine și m-am acomodat imediat.





În fiecare zi înveți ceva nou de la fiecare. Fiecare are tabieturile lui și chiar e interesant să stai pe lângă atâția jucători din diferite țări. În schimb, ca grup cred că ne înțelegem foarte bine. Toți vorbim engleza și staff-ull tehnic, inclusiv staff-ul medical vorbește engleza, deci nu cred că este o problemă de comunicare. Ne înțelegem foarte bine, este un grup tânăr și chiar super interesant", a spus Ianis.





Despre debutul în Champions League





"Va fi un vis îndeplinit să joc pe cele mai mari stadioane și în cea mai mare competiție din lume, după părerea mea. Chiar dacă îmi doream să joc cu Ajax, să pot să să mă duelez cu Răzvan (n.r. Marin), dar echipele pe care le voi întâlni sunt foarte bune și va fi foarte frumos".





În Champions League, Genk a fost repartizată în Grupa E, alături de Liverpool (deținătoarea trofeului), Napoli și RB Salzburg.





De ce este special pentru el stadionul „Ilie Oană” din Ploiești





"Am multe amintiri plăcute de pe acel stadion. Am câștigat primele trofee din cariera mea acolo, cu Viitorul. Normal, și calificarea pe care am obținut-o cu națională de tineret (n.r la Campionatul European). Un stadion pe care am avut rezultate foarte bune și sper să îmi țină noroc și de această dată și să câștigăm meciul cu Malta", a încheiat Ianis Hagi.











5 septembrie







România - Spania (ora 21:45), Arena Națională







8 septembrie







România - Malta (ora 19:00), Ilie Oană, Ploiești







Programul grupei F

23 martie: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1 (Nwoko 13, S. Borg 77-pen. / J. Thomsen 90+8), Spania – Norvegia 2-1 (Rodrigo 16, Ramos 71-pen. / King 65-pen.) 26 martie: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3 (Johnsen 41, King 59, Kamara 90+7 / Claesson 70, Nordtveit 86-autogol, Quaison 90+1), Malta – Spania 0-2 (Morata 31, 73) 7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 (T. Elyounoussi 56, Ødegaard 70 / Keșerü 77, 90+2), Suedia – Malta 3-0 (Quaison 2, Claesson 50, Isak 81) 10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen 49, 83), Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0 (Ramos 64-pen., Morata 85-pen., Oyarzabal 87) 5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45) 8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45) 12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45) 15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45) 15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45) 18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).

Clasament:





1 Spania 12 puncte (11-2)2 Suedia 7 (8-7)3 România 7 (11-5)4 Norvegia 5 (8-7)5 Malta 3 (2-10)6 Feroe 0 (3-12).