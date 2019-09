Euro 2020, preliminarii: Deniz Aytekin va arbitra România vs Spania

Uefa a anunțat numele arbitrului care va conduce la centru partida dintre România și Spania, contând pentru preliminariile Euro 2020 - Deniz Aytekin este alesul forului european. Meciul va avea loc pe Arena Națională (5 septembrie, 21:45).

Deniz (41 de ani) va fi ajutat de Eduard Beitinger, Rafael Foltyn şi Tobias Stieler (al patrulea oficial). Observator va fi sârbul Zoran Petrovic.

Cine este Deniz Aytekin



Deniz Aytekin este un arbitru de origine turcă, iar dincolo de fotbal este implicat în antreprenoriatul online, controlând o companie în domeniu. Este renumit pentru atenția pe care o acordă pregătirii fizice, având un preparator personal.A debutat ca arbitru în Bundesliga în septembrie 2008, iar din 2011 este arbitru FIFA. A condus partida Danemarca-România din preliminariile Cupei Mondiale 2018, încheiată 1-1, în care ne-a acordat 5 cartonașe galbene și l-a eliminat pe Cristi Ganea. În 2018, a oficiat la partida FCSB – Lazio 1-0 din Europa League,Totodată, a oficiat celebrul Barcelona – PSG 6-1 din Liga Campionilor în 2017. Dezvăluie într-un interviu pentru Marca cea mai mare greșeală a carierei sale: “Nu am acordat un penalty la Reus când juca la Borussia Monchengladbach. Echipa a pierdut, fanii m-au acuzat multă vreme, am fost marcat de această eroare. Încă nu am arbitrat meciul perfect al carierei mele!”, informează Frf.ro