VIDEO Alexandru Mitriță și lovitura liberă de PlayStation - Românul a marcat un gol fabulos pentru New York City

Alexandru Mitriță a ieșit din nou în evidență la New York City, cu un gol de senzație. Românul a stabilit scorul final al meciului Vancouver Whitecaps vs New York City (1-3), cu o execuție din lovitură liberă demnă de jocurile pe PlayStation.







În minutul 72, Mitriță a executat impecabil o lovitură liberă, de la peste 25 de metri, lateral stânga. Fostul jucător al Craiovei a găsit traiectoria perfectă, pe colțul scurt, la semi-înălțime, fără nicio șansă pentru portarul gazdelor.

72. MITRI WOW \uD83D\uDE31



\uD83D\uDDFB 1-3 \uD83D\uDDFD | #VANvNYC pic.twitter.com/wBy8lCpn7f — New York City FC (@NYCFC) September 1, 2019 Pentru Mitriță este al optulea gol marcat pentru New York City. El a mai înscris împotriva unor echipe precum Los Angeles FC, DC United (un gol în MLS, unul în US Open Cup), Chicago Fire, FC Cincinnati, Colorado Rapids și Houston Dynamo. Pentru Mitriță este al optulea gol marcat pentru New York City. El a mai înscris împotriva unor echipe precum Los Angeles FC, DC United (un gol în MLS, unul în US Open Cup), Chicago Fire, FC Cincinnati, Colorado Rapids și Houston Dynamo.





Celelalte goluri ale victoriei au fost marcate de Heber (10') și Mackay-Steven (26'). Pentru gazde a punctat Reyna (64').







Vezi mai jos reușita superbă a lui Mitriță:



Alexandru Mitriță a fost desemnat cel mai bun jucător al partidei Vancouver Whitecaps vs New York City.În clasamentul Conferinței de Est din MLS, New York City ocupă locul al doilea, cu 50 de puncte după 27 de partide disputate. Lider este Philadelphia Union, cu 51 de puncte în 29 de meciuri.