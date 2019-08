​Liga 1: FC Botoșani vs Academica Clinceni 2-2 / Gazdele, egalate după ce au condus cu 2-0

Au evoluat următoarele echipe:





FC Botoşani: Pap - Haruţ, Miron, Kolesovs, Ţigănaşu - Rodriguez, Papa (Pierce '59) - Ofosu, Ongenda, Ashkovski (Cîmpanu '81) - Andronic (Moussa '46). Antrenor Marius Croitoru;





Academica Clinceni: Vâlceanu - Buş (Cr. Dumitru '85), Chatziterzoglu, Patriche, Dobrescu - Şut, Cebotaru - Pârvulescu (Răuţă '30), Al. Popescu (R. Ion '62), Buziuc - Vojtus. Antrenor Ilie Poenaru.





Cartonaşe galbene: Pierce '75, Ongenda '90+2 / R. Ion '77





Arbitri: Andrei Antonie – Alexandru Cerei, Ionuţ Marius Bobe – Iulian Călin; Observatori: Sorin Boca, Valentin Mateescu.

Țigănașu '4 și Ofosu '26 au înscris pentru moldoveni, în timp ce Buziuc '36 și Vojtus '45+2 au egalat pentru ilfoveni. În minutul 86, Vojtus a fost aproape de golul victoriei pentru Academica (a lovit bara).Vineri, 21:00: FC Voluntari vs CSU CraiovaSâmbătă, 15:30: Gaz Metan Mediaș vs Poli IașiSâmbătă, 21:00: Astra Giurgiu vs CFR ClujDuminică, 18:00: FC Hermannstadt vs Chindia TârgovișteDuminică, 21:00: FCSB vs FC ViitorulLuni, 21:00: Sepsi Sfântu Gheorghe vs Dinamo București