Dan Petrescu: "Cred că este cea mai rea tragere la sorţi. Aveam ambiţii mari înainte, dar acum, mai puţine"

CFR Cluj a avut parte de o tragere la sorți dificilă în grupele Europa League, campioana României aflându-se în aceeași grupă cu Lazio Roma, Celtic Glasgow și Rennes. Dan Petrescu nu a fost prea încântat atunci când a auzit numele adversarelor, antrenorul fiind de părere că a fost "cea mai rea tragere la sorți".

Ce spune Dan Petrescu





"Cred că este cea mai rea tragere la sorţi. Când vedem compoziţia celorlalte grupe, nu ştiu dacă puteam cădea mai rău. Aveam ambiţii, dar înaintea tragerii la sorţi. După, mai puţine, pentru că încerc să fiu realist", a declarat Dan Petrescu pentru goal.com, citat de News.ro.

