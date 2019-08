​Europa League: CFR Cluj, în grupă cu Lazio, Celtic și Rennes

​Vineri a avut loc, la Monte Carlo, tragerea la sorți a grupelor din Europa League, iar pentru formația lui Dan Petrescu urmează încă o "dublă" cu Celtic Glasgow, formație pe care a eliminat-o din Champions League. Campioana României se va mai duela cu Lazio și cu Rennes (face parte din Grupa E).

Campioana României a ajuns în Europa League după ce a fost eliminată de Slavia Praga în play-off-ul Champions League (scorul general de 2-0).

CFR și Celtic Glasgow s-au duelat recent în tururile preliminare ale Champions League, formația din Gruia calificându-se după 1-1 pe propriul teren și 4-3 în deplasare.

La Lazio Roma evoluează și românul Ștefan Radu.

Ce spune Marius Bilașco



"E o grupă dificilă pentru că sunt multe echipe puternice angrenate în această competiţie şi era imposibil să nu dai peste echipe care au câştigat trofee. Anul acesta, echipele care sunt în Europa League sunt mai puterncie decât în anii trecuţi. Avem o misiune dificilă pentru că întâlnim echipe puternice din trei campionate din Top 5 ale Europei şi e clar că sunt favorite în această grupă.







Sincer, nu ne doream să picăm cu Celtic, dar aşa a fost să fie. Suntem în grupă cu ei, va trebui să jucăm de două ori cu ei, ne cunoaştem, ne ştim avantajele, ne ştim şi minusurile, e clar că nu e o necunoscută nici pentru ei, nici pentru noi. Cred că Omrani va juca la CFR (n.r. - la meciurile cu Celtic).







Mie întotdeauna mi-e frică de echipele care îşi păstrează acelaşi lot (n.r. - despre Lazio). E o echipă omogenă, care au jucat mult timp împreună, aşa cum a fost şi Slavia, e o echipă foarte bine organizată şi puternică la toate nivelurile. Campionatul Franţei are un anumit nivel, un campionat în care se joacă în forţă şi în viteză, au mari avantaje în comparaţie cu liga noastră. Urmează să întâlnim o echipă puternică de acolo (n.r. - Rennes). Noi avem o misiune dificilă pentru că toate cele trei echipe pe care le vom întâlni sunt la un nivel destul de ridicat.







Până acum, cu toate că am întâlnit adversari dificili şi bine cotaţi, am reuşit să mergem mai departe, am reuşit să ne autodepăşim în toate partidele pe care le-am jucat, eu am încredere că putem să facem meciuri bune şi vom vedea la final dacă a fost sau nu o tragere bună", a declarat Marius Bilaşco, la Telekom Sport.





Când vor avea loc partidele din faza grupelor:







Etapa I - 19 septembrie

Etapa II - 3 octombrie

Etapa III - 24 octombrie

Etapa IV - 7 noiembrie

Etapa V - 28 noiembrie

Etapa VI - 12 decembrie





Datele de desfășurare după ce se încheie faza grupelor:





17 decembrie - Tragerea la sorți a 16-imilor

14 februarie - 16-imi, manșa tur

21 februarie - 16-imi, manșa retur

22 februarie - Tragerea la sorți a optimilor

7 martie - Optimi, manșa tur

14 martie - Optimi, manșa retur

15 martie - Tragerea la sorți a sferturilor

11 aprilie - Sferturi, manșa tur

18 aprilie - Sferturi, manșa retur

2 mai - Semifinale, manșa tur

9 mai - Semifinale, manșa retur

29 mai - Finala / Stadion Energa, Gdansk, Polonia.











Cum arată cele 12 grupe din Europa League: