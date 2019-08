Champions League: S-au stabilit grupele competiției: PSG vs Real, Bayern vs Tottenham, Juventus vs Atletico și Barcelona vs Dortmund - cele mai interesante dueluri

Tragerea la sorți pentru grupele Champions League a avut loc joi seara, la Grimaldi Forum din Monte Carlo. Competiția oferă deja dueluri interesante, câteva putând avea loc chiar și în fazele finale: PSG vs Real Madrid, Bayern Munchen vs Tottenham, Juventus Torino vs Atletico Madrid și Barcelona vs Borussia Dortmund (grupă în care se află și Inter și Slavia Praga, adversara CFR-ului din play-off). Liverpool, deținătoarea trofeului, are parte de o grupă destul de accesibilă (Napoli, Salzburg și Genk).





Componența grupelor:





Grupa A:

PSG

Real Madrid

Grupa B:

Bayern Munchen

Tottenham

Olympiacos

Steaua Roșie Belgrad

Grupa C:



Manchester City

Dinamo Zagreb

Grupa D:

Juventus Torino

Bayer Leverkusen

Grupa E:

Liverpool

Genk

Grupa F:

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter Milano

Slavia Praga





Grupa G:

Zenit St. Petersburg





Grupa H:

Chelsea Londra

LOSC Lille



De știut:

Tragerea la sorţi a fost efectuată de fostul internaţional olandez Wesley Sneijder şi fostul internaţional ceh Petr Cech.

Barcelona și Real Madrid sunt pentru a 24-a oară în grupele acestei competiții, în timp ce Juventus a devenit a șasea echipă cu cel puțin 20 de prezențe în grupe.

Atalanta își face debutul în grupele Champions League, după ce a terminat pe locul al treilea în sezonul precedent de Serie A. Clubul italian nu a mai jucat nici măcar în calificările competiției.

Hamit Altintop a fost desemnat ambasadorul finalei de la Istanbul.





Eric Cantona a primit Premiul Președintelui UEFA.





Alisson (Liverpool) a fost desemnat cel mai bun portar al sezonului trecut.





Virgil van Dijk (Liverpool) a primit premiul pentru cel mai bun fundaș al sezonului trecut.





Frenkie De Jong (Ajax), cel mai bun mijlocas în sezonul 2018-2019. Lionel Messi (Barcelona) a fost cel mai bun atacant al sezonului precedent.





Programul Champions League, ediţia 2019 - 2020:





17/18 septembrie: etapa 1

1/2 octombrie: etapa 2

22/23 octombrie: etapa 3

5/6 noiembrie: etapa 4

26/27 noiembrie: etapa 5

10/11 decembrie: etapa 6





18/19/25/26 februarie: 16-imi, tur

10/11/17/18 martie: 16-imi, retur

7/8 aprilie: sferturi, tur

14/15 aprilie: sferturi, retur

28/29 aprilie: semifinale, tur

5/6 mai: semifinale, retur





30 mai: Finala. Ultimul act al Ligii Campionilor se va disputa la Istanbul, pe Ataturk Olympic Stadium.

Club BruggeGalatasarayShakhtar DonetskAtalantaAtletico MadridLokomotiv MoscovaNapoliRB SalzburgBenfica LisabonaOlympique LyonRB LeipzigAjax AmsterdamValencia