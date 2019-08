FOTO Johan Cruyff are statuie în vecinătatea Camp Nou

Statuia a fost ridicată în memoria fostului fotbalist și antrenor al Barcelonei, Johan Cruyff. Statuia a fost construită de sculptorița olandeză Corry Ammerlaan van Niekerk și îl prezintă pe Cruyff într-una dintre pozițiile sale celebre.



Clubul a fost reprezentat la acest eveniment de președintele Josep Maria Bartomeu și membrii conducerii Jordi Cardoner, Jordi Moix și Enrique Tombas. La eveniment au luat parte și soția lui Cruyff, Danny, și copiii săi, Susila și Jordi.



Statuia este poziționată la intrarea principală în arenă, aproape de cea a lui Ladislau Kubala. Aceasta este realizată în bronz, are o înălțime de 3,5 metri și cântărește 1500 de kilograme.



Johan Cruyff a evoluat pentru FC Barcelona în perioada 1973-1978. Jucătorul olandez a mai jucat pentru echipe precum Ajax, LA Aztecs, Levante, Diplomats sau Feyenoord. În cariera sa de antrenor, acesta a pregătit FC Barcelona din 1988 până în 1996, dar a mai antrenat echipe precum Ajax sau Chivas.



Johan Cruyff a decedat, în 2016, la vârsta de 68 de ani.



The new Johan Cruyff statue has been revealed tonight outside Camp Nou! \uD83D\uDC4F\uD83C\uDFFC #CruyffLegacy pic.twitter.com/KNmrkrGKl6