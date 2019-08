Paul Pogba: "Insultele rasiste sunt ignoranţă şi mă motivează ca să lupt pentru generaţia următoare"

“Strămoşii mei şi părinţii mei au suferit pentru ca generaţia ma să fie liberă astăzi, să muncească, să călătorească cu autobuzul, să joace fotbal. Insultele rasiste sunt ignoranţă şi doar mă fac mai puternic şi mă motivează ca să lupt pentru generaţia următoare”, a notat Pogba.

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K