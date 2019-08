​Liga 1: CFR Cluj vs FC Botoșani 4-1 / Echipa lui Dan Petrescu revine pe primul loc

Au evoluat echipele:





CFR Cluj: Arlauskis – Peteleu, Mureşan, Burcă, Camora – Itu (Bordeianu 62), Hoban, Păun (Sylla ’84) – Pereira, Costache, Deac (Omrani ’74).





FC Botoşani: Hankic – Haruţ, Miron, Chindriş (Piţian ’62), Holzmann – Rodriguez, Papa (Pierce ’29) – Golofca, Ongenda, Ofosu – Andronic (Cimpanu ’56).





Cartonaşe galbene: Costache ’55, Itu ’61 / Miron ’24, Rodriguez ’56, Ofosu ‘89





Arbitri: Marcel Bîrsan – Valentin Avram, Mircea Orbuleţ – Andrei Antonie. Observatori: Zoltan Szekely, Ioan Bogdan

Pentru CFR au marcat Pereira '19, Deac '25 și '73 (penalty) și Păun '37, în timp ce Cîmpanu a redus din diferență pentru oaspeți în minutul 80.Poli Iași vs Chindia Târgoviște 2-2vs Astra Giurgiu 1-0Academica Clinceni vs Sepsi Sfântu Gheorghe 1-1vs FC Botoșani 4-1Duminică, 18:00: FC Viitorul vs FC VoluntariDuminică, 21:00: Gaz Metan Mediaș vs FCSBLuni, 21:00: Dinamo București vs Hermannstadt1. CFR Cluj 7 meciuri (18-5) 17 puncte2. Poli Iași 7 (10-4) 153. CSU Craiova 7 (9-6) 134. FC Viitorul 6 (14-7) 125. Gaz Metan Mediaș 6 (10-4) 126. FC Botoșani 7 (13-11) 107. Sepsi Sfântu Gheorghe 7 (6-5) 98. Astra Giurgiu 7 (7-8) 89. Hermannstadt 6 (9-14) 610. FC Voluntari 6 (5-10) 511. Chindia Târgoviște 6 (9-15) 512. FCSB 6 (7-12) 413. Academica Clinceni 7 (10-17) 414. Dinamo București 7 (6-15) 3