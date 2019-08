VIDEO Schalke 04 vs Bayern Munchen 0-3 / Hat-trick pentru Lewandowski

Bundesliga

Schalke 04: Nubel – Kenny, Stambouli, Nastasic, Oczipka – Caligiuri, McKennie, Mascarell (Sane 59), Raman (Kutucu 51) – Burgstaller, Harit (Mercan 85)

Bayern Munchen: Neuer – Alaba, Hernandez (Martinez 77), Sule, Pavard – Tolisso, Kimmich, Muller (Coutinho 57) – Coman, Lewandowski, Gnabry (Perisic 57)

Robert Lewandowski a înscris toate golurile echipei lui Niko Kovac (minutele 20, 50 și 75).Koln vs1-3Augsburg vs Union Berlin 1-1Dusseldorf vs1-3vs Werder Bremen 3-2Mainz vs1-3Paderborn vs1-3Schalke vs0-316:30 RB Leipzig vs Frankfurt19:00 Hertha Berlin vs Wolfsburg