​VIDEO Parma vs Juventus 0-1, în primul meci din noul sezon de Serie A

Au evoluat echipele:





Parma: Sepe – Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo – Hernani, Brugman (Grassi 77), Barilla (Karamoh 85) – Kulusevski (Siligardi 57), Inglese, Gervinho

Juventus: Szczesny – De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Khedira (Rabiot 63), Pjanic, Matuidi – Costa (Cuadrado 71), Higuain (Bernardeschi 83), Ronaldo





În următoarea etapă din Serie A, Juventus se va înfrunta cu Napoli, în timp ce Parma se va întâlni cu Udinese.

Chiellini a înscris unicul gol al partidei în minutul 21.