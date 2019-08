​VIDEO Bundesliga: Borussia Dortmund, victorie după ce a fost condusă cu 1-0 (3-1 vs Koln)

Koln a deschis scorul prin Drexler ('29), după o recentrare cu capul al lui Skhiri. Gazdele s-au apărat bine până în minutul 70, când Sancho a egalat cu un șut la colțul lung din interiorul careului. Hakimi, intrat pe teren în repriza secundă, i-a adus pe galben-negrii în avantaj ('86) și tot de la el a pornit contraatacul prin care aceștia au înscris al treilea gol. Alcacer a marcat al treilea său gol din acest sezon, după cursa lui Sancho din flancul drept.16:30 Augsburg vs Union Berlin16:30 Dusseldorf vs Leverkusen16:30 Hoffenheim vs Werder Bremen16:30 Mainz vs Monchengladbach16:30 Paderborn vs Freiburg19:30 Schalke 04 vs Bayern Munchen16:30 RB Leipzig vs Frankfurt19:00 Hertha Berlin vs Wolfsburg