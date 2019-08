Liga 1: Poli Iași, doar egal cu Chindia Târgoviște după ce a condus cu 2-0

Politehnica Iași a obținut doar un rezultat de egalitate pe teren propriu cu Chindia Târgoviște, scor 2-2, în primul meci al etapei a şaptea a Ligii 1. Oaspeții au revenit de la 0-2, trecându-și astfel în cont a doua remiză în Liga 1 și al cincilea punct în clasament.







Gazdele au marcat prin Loshaj ’15 şi Horşia ’23. Chindia a revenit şi a egalat prin Neguţ ’28 şi Voduţ ’50.







Poli Iași rămâne lider provizoriu, cu 15 puncte, având până acum patru victorii și trei rezultate de egalitate. Nou-promovata Chindia Târgoviște a înregistrat de la startul campionatului o victorie, două remize și patru înfrângeri.







Au evoluat echipele:







Poli Iaşi: Rusu – Gallego, Frăsinescu, Diallo (Mihalache ’59), A. Radu – Breeveld, Loshaj – Platini, F. Cristea (Passaglia ’46), Horşia – A. Cristea (Bălan ’59). Antrenor: Mihai Teja



Chindia Târgovişte: Aioani – Martac, Benga, Leca, Dumitraşcu – Neguţ (Raţă ’30), Bic, L. Mihai (Dudea ’77), Neciu (Burlacu ’46) – Yameogo, Voduţ. Antrenor: Viorel Moldovan



Cartonaşe galbene: A. Cristea ’12, Diallo ’45, Breeveld ’63 / Raţă ’32, Leca ‘64, Martac '90+4



Arbitri: Lucian Rusandu – Octavian Şovre, Sebastian Eugen Gheorghe – Horia Gabriel Mladinovici



Observatori: Marian Dorobanţu, Bogdan Buhuş



Viorel Moldovan: Un punct obținut cu mult sacrificiu







"Avem această forță de a recupera. Mi-aș dori să începem jocurile mult mai bine și să nu oferim adversarilor posibilitatea de a înscrie. Știam că vom avea un meci dificil. Nu întâmplătoare e poziția lor în fruntea clasamentului, e o echipă cu o bună dinamică de joc, cu atât mai mare e satisfacția mea că am obținut un punct pe terenul lor. Un punct cu mult sacrificiu obținut, așa se obțin punctele.





E foarte important să legăm aceste rezultate, avem nevoie de puncte. Nu e ușor, și astăzi am fost forțat să modific puțin echipa, am avut niște probleme medicale. Mi-aș dori să fim mult mai echilibrați și să știm să gestionăm anumite momente. Încercăm să ne perfecționăm și să facem cât mai puține erori", a spus Moldovan, la DigiSport, conform Mediafax.





Mihai Teja: Frustrarea e mare pentru că am avut 2-0 și am luat două goluri din nimic





"Frustrarea e mare pentru că am avut 2-0 și am luat două goluri din nimic. E adevărat că, după 2-0, n-am mai pus presiune mare pe adversar. Nu trebuia să-i lăsăm să vină peste noi, să aibă ocazii. După care a venit un gol din nimic al Chindiei și n-am mai reușit să marcăm. Vreau să-i felicit pe băieți, astăzi au încercat, au arătat determinare. Ne pare rău că n-am câștigat. Dintr-o neglijență a venit și al doilea gol, o minge lungă, de 30 de metri, dar trebuia noi să mai dăm goluri pentru a câștiga acest meci. Le-am spus că după aceste meciuri cu Dinamo și FCSB, Chindia e o echipă bună, care pune probleme, am văzut asta și la Gaz Metan Medias, când i-au egalat. Din păcate, atât am putut astăzi", a declarat Teja, la DigiSport, potrivit Mediafax.





"Ne dezavantajează și jucătorul U21. Eu nu sunt genul care să-l scoată după trei minute, trebuie să-l crești, dar e adevărat că scade nivelul tehnic al echipei și al fotbalului. Cred că regula cu un singur jucător era foarte bună, dar cu doi scade foarte mult nivelul, mai ales neavând o academie", a mai spus Teja.







Clasament:





1. Poli Iași 15 puncte (+ un joc)

2. CFR Cluj 14

3. Viitorul Constanța 12

4. Gaz Metan Mediaș 12

5. FC Botoșani 10

6. U Craiova 10 etc.





Programul etapei a șaptea:





Vineri, 23 august





Ora 21.00 Universitatea Craiova - Astra Giurgiu, stadion Ion Oblemenco - Craiova.



Sâmbătă, 24 august



Ora 15.30 Academica Clinceni - Sepsi Sf. Gheorghe, stadion Marin Anastasovici - Giurgiu.

Ora 21.00 CFR Cluj - FC Botoșani, stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj.







Duminică, 25 august





Ora 18.00 Viitorul – FC Voluntari, stadion Central - Ovidiu.

Ora 21.00 Gaz Metan - FCSB, stadion Gaz Metan - Mediaș.







Luni, 26 august





Ora 21.00 Dinamo - FC Hermannstadt, stadion Dinamo - București.