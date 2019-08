Bogdan Vintilă, prezentat antrenor la FCSB - Patronul promite (!): El va face echipa şi schimbările

Bogdan Vintilă a fost prezentat, vineri, ca antrenor oficial al echipei FCSB, finanţatorul Gigi Becali subliniind că acesta va face şi echipa, dar şi schimbările.





"Are şcoala lui Hagi şi ştiţi de cât timp caut asta. Gică Hagi mi-a spus că le face două antrenamente pe zi, de nu mai au chef de nimic. Asta am vrut şi aici, un antrenor care să-i antreneze", a declarat Becali.





"Am venit cu drag şi să muncesc pentru un creştin. Sunt jucători cu care am lucrat, le ştiu potenţialul, simt că şi-au pierdut calea, trebuie puşi pe cea dreaptă. Jucătorii şi-au pierdut puţin încrederea, dar şi-o vor recăpăta. Contractul e cât vrea Dumnezeu, rezultatele contează. Eu pun suflet, dacă mă implic pun suflet, merg pe o perioadă cât mai lungă posibil, peste tot unde am fost, am lăsat loc de bună ziua. Abia aştept să mă întâlnesc cu toţi antrenorii buni din România" - Bogdan Argeș Vintilă.





Bogdan Argeş Vintilă, în vârstă de 47 de ani, a mai antrenat Concordia Chiajna, FC Viitorul, naţionala Under 17 a României, FC Voluntari şi Metaloglobus. Ultima oară a fost secund la Astra, în 2018.



În cariera de fotbalist, Bogdan Vintilă a evoluat la Metalul Bucureşti, Steaua, FC Argeş, Rapid, FC Naţional, Bursaspor şi Concordia Chiajna.



Fostul portar are cinci meciuri pentru echipa naţională a României, toate în 2002, informează News.ro.