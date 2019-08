Bogdan Vintilă a fost prezentat, vineri, ca antrenor oficial al echipei FCSB, finanţatorul Gigi Becali subliniind că acesta va face şi echipa, dar şi schimbările.





"Are şcoala lui Hagi şi ştiţi de cât timp caut asta. Gică Hagi mi-a spus că le face două antrenamente pe zi, de nu mai au chef de nimic. Asta am vrut şi aici, un antrenor care să-i antreneze", a declarat Becali.



Bogdan Argeş Vintilă, în vârstă de 47 de ani, a mai antrenat Concordia Chiajna, FC Viitorul, naţionala Under 17 a României, FC Voluntari şi Metaloglobus. Ultima oară a fost secund la Astra, în 2018.



În cariera de fotbalist, Bogdan Vintilă a evoluat la Metalul Bucureşti, Steaua, FC Argeş, Rapid, FC Naţional, Bursaspor şi Concordia Chiajna.



Fostul portar are cinci meciuri pentru echipa naţională a României, toate în 2002, informează News.ro.