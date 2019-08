Liga 1: Astra vs Viitorul 1-1 / Gabi Tamaș, autogol la debutul pentru giurgiuveni

​Astra - Viitorul este partida care a tras cortina peste etapa a șasea a Ligii 1. Meciul de la Giurgiu s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, ambele goluri fiind marcate de echipa lui Dan Alexa, potrivit Mediafax.





În minutul 39, Gabi Tamaș a marcat în propria poartă. La primul meci de la revenirea în Liga 1, fundașul şi-a împins mingea în propria poartă, după un corner. Două minute, Astra a restabilit egalitatea, prin Valentin Gheorghe, după o acţiune individuală frumoasă a celui intrat în teren în locul lui Albert Stahl.





Au evoluat echipele:

Astra: Kitanov - Bruno, G. Tamaş, Graovac, Radunovic - Simion,Răduţ, Crepulja - Stahl (Gheorghe '18), Tounkara (Ajayi '46), Fl. Matei (Begue '67). Antrenor: Dan Alexa





FC Viitorul: Căbuz - Mladen, Ţâru, P. Iacob (Filip '46), R. Boboc - A. Ciobanu, Achim, Artean (Houri '46) - Măţan (Calcan '71), G. Ganea, G. Iancu. Manager tehnic: Gheorghe Hagi





Arbitri: Marius Avram – Vladimir Urzică, Daniel Mitruţi – Ionuţ Coza. Observatori: Vasile Bratu, Ioan Mironaş





vs Academica Clinceni 2-1vs Dinamo București 3-2Sepsi Sf. Gheorghe vs CFR Cluj 1-1FC Botoșani vs CSU Craiova 1-1FCSB vs1-2FC Voluntari vs0-3Astra Giurgiu vs FC Viitorul 1-1*sursă: flashscore