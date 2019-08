Încă un refuz - Iuliu Mureșan spune că antrenorul Costel Enache nu va ajunge la FCSB

Directorul executiv al FC Hermannstadt, Iuliu Mureşan, a reafirmat, luni, faptul că antrenorul Costel Enache rămâne la formaţia sibiană şi nu va merge la FCSB.





"Nu căutăm antrenor, avem antrenor, chiar am vorbit cu Costel, e în drum spre Sibiu. A fost până acasă, având o pauză mai lungă între meciuri, că am jucat vineri şi jucăm lunea viitoare, au fost liberi şi jucătorii. GPS e la noi, l-a fixat pe Sibiu. Exclus din punctul meu de vedere (n.r. - să meargă la FCSB), sută la sută.







A ajuns şi el la concluzia că e mai e mai bine să rămână la noi. Rămânem cu Costel Enache, ne-am adaptat unii cu alţii, el cu jucătorii, cu noi, cu toată lumea, suntem armonizaţi destul de bine. Aţi văzut şi jocul de aseară (n.r. - al FCSB), nu vreau eu să comentez prea mult cum joacă alţii, jocul de aseară nu ştiu dacă dă prea multe speranţe, ultimele patru partide ale lor şi dacă un antrenor ar merge azi, ce să schimbe până joi, când au meci important?







Să-ţi legi numele de ratarea obiectivului principal care a mai rămas la FCSB nu e o chestie bună în CV-ul unui antrenor. Plus alte aspecte care sunt. Ieri, am vorbit cu Costel, era foarte vesel şi optimist şi el mi-a spus că e liniştit şi vine la Sibiu unde îşi continuă munca, pentru că aşa e bine, aşa e normal. Azi dimineaţă, a vorbit cu unul dintre acţionarii echipei şi acţionarul cu care a vorbit mi-a spus că era foarte bine şi nu avea alte gânduri, decât să vină la Sibiu", a declarat Mureşan, la Digi Sport.



FCSB caută antrenor de mai multe săptămâni, după demisia lui Bogdan Andone. Echipa este antrenată de Vergil Andronache, dar nu are rezultatele dorite de patronul Gigi Becali.



FCSB a fost învinsă, duminică, la Piteşti, cu scorul de 2-1, de echipa Politehnica Iaşi, într-un meci din etapa a şasea a Ligii I. Pentru bucureşteni este al patrulea eşec consecutiv în primul eşalon, după 0-2 cu FC Botoşani, 1-2 cu Astra şi 1-3 cu FC Voluntari, susține News.ro.