​VIDEO Jose Mourinho, în lacrimi: "Chiar nu pot să fiu fericit, îmi lipsește fotbalul"

Ce a spus, printre altele, Mourinho



"Mă bucuram pur și simplu. În momentul în care am ajuns în fotbalul profesionist, atunci a avut loc click-ul acela. Acum, e ceva serios, e serios și a fost întotdeauna așa. Iar acum m-am oprit și în loc să mă bucur, chiar nu pot să fiu fericit, îmi lipsește (n.r. fotbalul)" - Jose Mourinho.



În vârstă de 56 de ani, Jose Mourinho a antrenat de-a lungul carierei echipe precum Benfica (2000), Leiria (2001-2002), FC Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter Milano (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2013-2015) și Manchester United (2016-2018).



José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA