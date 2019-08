Florin Prunea, oficial Dinamo: "Bine că suporterii nu au intrat în autocar. Probabil ne-ar fi linşat"

​Eşecul cu Chindia Târgovişte a declanşat un război intern şi mai aprins în relaţia club – suporteri, la Dinamo. Imediat după meci, când jucătorii ”câinilor” au plecat de la stadionul din Ploieşti, fanii au atacat autocarul, relatează Mediafax.





Povestea a fost relatată de Florin Prunea.





”Nu credeam niciodată că putem trăi aşa ceva într-o ţară europeană. Ne-a fost încercuit autocarul, nu am avut pe unde să plecăm. Şoferul a întors la Baloteşti şi a oprit în faţa Poliţiei, a claxonat, dar nu era nimeni. Atunci ne-am dat seama că e grav. Am ajuns la Săfica şi am sunat la 112 şi a venit cineva. Bine că suporterii nu au intrat în autocar. Probabil ne-ar fi linşat. Fac un apel către autorităţi. Probabil că dacă va mai exista un alt episod, atunci se va întâmpla ceva rău.



O parte dintre suporterii care au atacat vestiarul, au fost la mine în birou acum ceva timp. Am vorbit cu ei, mi-au spus că au familii şi că nu sunt huligani. Dar aseară nu i-am recunoscut”, a declarat oficialul lui Dinamo la DigiSport.



Încă din timpul meciului, suporterii au început să îşi arate nemulţumirile. După ce au scandat din nou împotriva lui Ionuţ Negoiţă şi a lui Bogdan Bălănescu, fanii dinamoviştilor au aruncat şi câteva fumigene în teren, jocul fiind oprit pentru aproximativ un minut.







Un moment tensionat a avut loc în apropierea minutului 70, la scorul de 3-1 pentru Chindia, când fanii veniţi de la Târgovişte au ironizat gruparea bucureşteană, scandând "B-ul, B-ul!". Imediat, fanii lui Dinamo au încercat să spargă bariera făcută de stewarzi, s-au împărţit pumni şi picioare, însă jandarmii au intervenit rapid, iar lucrurile au rămas sub control.