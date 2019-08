​Liga 1: Hermannstadt, victorie în minutul 95 cu Academica Clinceni, scor 2-1

Au marcat, potrivit News.ro: Patriche '3 (a), Debeljuh '90+5 / Vojtus '80.





1-0, min.3: Caiado a centrat din corner, iar Patriche a trimis în propria poartă;





1-1, min '80: Dobrescu a centrat şi Vojtus a deviat balonul în poartă;





2-1, min. 90+5: Jolisson a centrat din corner, Stoica a trimis la Caiado, care a ridicat mingea în faţa porţii, de unde Debeljuh a trimis-o în plasă cu capul.





Au evoluat următoarele echipe:





Hermannstadt: Novo - Măţel, Viera, Stoica, Opruţ - David Caiado, Romario - Petrescu (Dâlbea '64), Yazalde (Tsoumou '81), Cordea (Joalisson '54) - Debeljuh. Antrenor Costel Enache;





Academica Clinceni: Vâlceanu - Matei, Răuţă (Cebotaru '69), Patriche, Dobrescu - Şut, Barbu - Buziuc, Nsiah (L. Buş 62), R. Ion (Pîrvulescu '55) - Vojtus. Antrenor Ilie Poenaru.





Cartonaşe galbene: Joalisson '54, Stoica '72, Dâlbea '90+7 / Patriche '15, Matei '17, Vâlceanu '90+1, Buziuc '90+4.





Arbitri: Andrei Chivulete (centru) - Ciprian Danşa, Alexandru Vişan (asistenţi) - Adrian Comănescu (rezervă); Observatori: Nicolae Grigorescu, Marian Ivan.

Clasament Liga I:





1. CFR Cluj (13-3) 13 puncte

2. FC Viitorul (13-6) 11

3. Poli Iași (6-1) 11

4. FC Botoșani (11-6) 9

5. Gaz Metan Mediaș (7-4) 9

6. CSU Craiova (7-5) 9

7. Sepsi Sf. Gheorghe (4-3) 7

8. Astra Giurgiu (6-6) 7

9. FC Hermannstadt (9-14) 6 (+1 meci)

10. FC Voluntari (5-7) 5

11. FCSB (6-10) 4

12. Academica Clinceni (9-16) 3 (+1 meci)

13. Dinamo București (4-12) 3

14. Chindia Târgoviște (4-11) 1

Vineri, 19:30: Chindia Târgoviște vs Dinamo BucureștiSâmbătă, 21:00: Sepsi vs CFR ClujDuminică, 18:00: FC Botoșani vs CSU CraiovaDuminică, 21:00: FCSB vs Poli IașiLuni, 18:00: FC Voluntari vs Gaz Metan MediașLuni, 21:00: Astra Giurgiu vs FC Viitorul