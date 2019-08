VIDEO Portarul Adrian (Liverpool) ar putea rata următorul meci pentru că a fost accidentat de un fan la Supercupa Europei

Portarul echipei Liverpool, Adrian, ar putea rata meciul din deplasare cu Southampton, din Premier League, deoarece a fost accidentat de un fan care a intrat pe teren la finalul Supercupei Europei, relatează bbc.com, potrivit News.ro.



Tehnicianul Jurgen Klopp a declarat că spaniolul a fost accidentat în timpul manifestărilor de bucurie de după Supercupă. “Un suporter a sărit peste ceva, a alunecat şi l-a lovit la gleznă. Glezna este inflamată. Va trebui să aşteptăm ca să vedem ce va fi”, a spus Klopp.



Incidentul a avut loc în timp ce jucătorii echipei Liverpool se bucurau împreună de victorie. Un fan a alergat către grupul de fotbalişti, încercând să i se alăture, şi a alunecat când a fost prins de un steward. În cădere, fanul s-a ciocnit de câţiva jucători.



“Este o nebunie. Ne iubim fanii, fără îndoială, dar ar putea să nu mai facă asta. Am jucat cu City şi cineva a intrat pe teren atunci. Şi la Norwich a fost cineva. Nu este amuzant. Cum a fost fata de la finala Ligii Campionilor. Ea a câştigat bani. Ce putem face?”, a afirmat Jurgen Klopp.



Tehnicianul a precizat că al treilea portar din lotul echipei Liverpool, Andy Lonergan (35 de ani), este pregătit să joace dacă Adrian nu va fi apt.



Celălalt portar al echipei Liverpool, Alisson, care de obicei este titular, este indisponibil din cauza unei accidentări la gambă.



Liverpool, campiona Europei, a câştigat Supercupa Europei după ce a învins, miercuri, la Istanbul, echipa Chelsea, câştigătoarea Ligii Europa, în urma executării loviturilor de departajare. Liverpool a câştigat a patra oară Supercupa Europei, după ediţiile din 1977, 2001 şi 2005



And this is why Adrian is a doubt. pic.twitter.com/F0qul5WwrW