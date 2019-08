Ionuț Panțîru, după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League: Toți suntem eroi

FCSB a avut meciuri grele cu Mlada Boleslav în turul 3 preliminar al Europa League. Vicecampioana României s-a calificat cu emoții în play-off, după ce nou-venitul Ionuț Panțîru a marcat singurul gol al dublei, în minutul 90+1 al partidei de pe stadionul Lokotrans, din Cehia, potrivit Mediafax.

"Roș-albaștrii" au câștigat cu 1-0 și vor lupta în continuare pentru grupele Europa League.

"E cel mai important gol de până acum, sper să mai fie și altele. Mă bucur că am câștigat, că am înscris, dar meritul este al echipei.

Nu mă așteptam (n.red. - să înscrie), eu tot timpul o să încerc să-mi fac treaba cât pot de bine și să dau totul pentru echipă.

Nu mă consider erou, toți am muncit împreună, am alergat la acest meci pentru a obține victoria, toți suntem eroi.

Au avut cei de la Mlada o bară, dar am avut și noi prin Coman. Important este că am câștigat, cred că am dominat parțial jocul și așa a fost să fie", a spus singurul marcator al partidei, Ionuț Panțîru, la PRO X.

FCSB va juca în play-off-ul Europa League împotriva portughezilor de la Guimaraes, care au trecut cu 9-0, la general, de Ventspils, dar "roș-albaștrii" lui Vergil Andronache au încredere că vor trece și de lusitani

"De ce nu? Normal că avem șanse de calificare. Trebuie să intrăm cu determinare în teren, să jucăm cu inima și Dumnezeu o să fie cu noi", a mai spus Panțâru.