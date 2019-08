Dusan Uhrin, prezentat oficial la Dinamo: "Oferta a fost foarte bună, iar eu nu am mai lucrat de un an şi am vrut să muncesc din nou"

"Oferta a fost foarte bună, iar eu nu am mai lucrat de un an şi am vrut să muncesc din nou, Dinamo este un nume mare în România, cred că toată lumea ştie echipa şi sunt mândru să fiu antrenorul lor. Dinamo a avut probleme, de aia sunt aici. O singură persoană nu poate rezolva problemele de la club, sper că vom lucra cu toţii, ca o adevărată echipă. Poziţia echipei nu este bună, dar trebuie să fim mai buni, trebuie să facem orice pentru suporterii noştri, pentru ca ei să vadă o îmbunătăţire. Am avut câteva zile la dispoziţie pentru a pune totul la punct. Jucătorii sunt pregătiţi să dea totul pentru a câştiga mâine cu formaţia Chindia. Totul trebuie să se schimbe. Chiar şi mentalitatea. Trebuie să luptăm mai mult decât înainte. Nu vrem să schimbăm toată echipa. Vrem să lucrăm cu această echipă şi vom vedea. Trebuie să ne concentrăm pe jucătorii noştri, nu pe alte lucruri",El a mai spus că jucătorii dinamovişti sunt tăcuţi, comparativ cu cei de la Poli Timişoara şi CFR Cluj, unde a mai antrenat. "Am o echipă tare tăcută, liniştită. Când compar această echipă cu Timişoara sau cu CFR, e o echipă tăcută. Acolo erau jucători cu personalitate mare, care câteodată făceau lucruri care nu erau corecte pentru fotbal. Nu cred că jucătorii de aici sunt aşa",Dusan Uhrin Jr. a mai antrenat în România Poli Timişoara, în două rânduri (2007-2008, 2010-2011), şi CFR Cluj (2009).Noul tehnician al dinamoviştilor şi-a început cariera de antrenor principal în campionatul Cehiei la Bohemians Praga şi a mai antrenat echipele Mlada Boleslav (trei mandate), AEL Limassol, Dinamo Tbilisi, Viktoria Plzen, Dinamo Minsk şi Slavia Praga.Mlada Boleslav este ultima echipă antrenată de Dusan Uhrin Jr., în sezonul competiţional 2017-2018, în prima ligă a campionatului din Cehia.Două trofee a câştigat Dusan Uhrin Jr. în carieră, campionatul şi Cupa Georgiei cu Dinamo Tbilisi, ambele în 2013.