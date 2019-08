Europa League: Seara decisivă pentru echipele românești - Mlada Boleslav vs FCSB (20:00) și AEK Atena vs CSU Craiova (21:00)

Joi vor avea loc meciurile retur din turul al treilea preliminar al Europa League. După 0-0 în tur, FCSB merge în Cehia, unde speră să obțină calificarea pe terenul celor de la Mlada Boleslav. O misiune și mai grea are CSU Craiova, care va juca în deplasare cu AEK Atena. Grecii s-au impus pe "Oblemenco" cu 2-0. Ambele confruntări vor fi transmise LiveScore pe HotNews.ro.





Mlada Boleslav vs FCSB (de la ora 20:00), în direct pe ProTv









Meciul va fi condus de o brigadă din Belgia. La centru se va afla Jonathan Lardot, acesta fiind ajutat de asistenții Florian Lemaire și Romain Devillers. Al patrulea oficial a fost desemnat Nathan Verboomen.





Dacă va trece de Mlada, FCSB va juca împotriva celor de la Vitória Guimaraes (Portugalia), pe 22 și 29 august. Vitória Guimaraes a trecut în turul trei preliminar de Ventspils (Letonia), scor 9-0 la general (3-0 în tur; 6-0 în retur).



AEK Atena vs CSU Craiova (de la ora 21:00), în direct pe Look Plus





CSU Craiova - AEK Atena 0-2; Au marcat: Mantalos (60'), Livaja (85') Meciul tur:





În cazul în care va trece de AEK Atena (Grecia), Craiova va evolua în play-off cu Sparta Praga (Cehia) sau Trabzonspor (Turcia), prima partidă fiind programată <acasă>. Cele două echipe au terminat la egalitate în tur, scor 2-2. Partidele din play-off-ul Europa League se dispută la 22 şi 29 august.





Partida va fi condusă de o brigadă din Franţa. La centru se va afla Jerome Brisard, ajutat la cele două linii de către Benjamin Pages și Francois Boudikian. Al patrulea oficial a fost desemnat Johan Hamel.