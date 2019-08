Celtic Glasgow, pierderi de aproximativ 30 de milioane de lire sterline după eliminarea din Champions League

Celtic a pierdut în jur de 30 de milioane de lire sterline ratând calificarea în grupele Ligii Campionilor, sumă ce ar fi revenit echipei scoţiene dacă ar fi eliminat-o miercuri pe CFR Cluj în turul 3 preliminar şi dacă ar fi trecut apoi de Slavia Praga în play-off-ul competiţiei, scrie AFP.

În locul acestei recompense, clubul scoţian va obţine o sumă de peste trei ori mai mică dacă va ajunge în grupele Europa League, competiţie unde are de disputat un play-off.Scăderea continuă a prestigiului lui Celtic îi îngrijorează mai mult pe suporteri decât bilanţul financiar, ei fiind tot mai nemulţumiţi de rezultatele din cupele europene, în condiţiile în care clubul a acumulat bani.Celtic avea 38,6 milioane de lire sterline la bancă înainte de a primi compensaţii în februarie de la Leicester pentru tehnicianul Brendan Rodgers. Recent, în conturile clubului au intrat 25 de milioane de lire sterline după ce Kieran Tierney a semnat cu Arsenal, o sumă de transfer record pentru Scoţia.Aceste rezerve au fost acumulate după ce în primele două din cele trei sezoane cu Rodgers la cârmă echipa a acces în grupele Champions League, iar cei mai buni jucători au fost vânduţi constant.Tierney a călcat pe urmele lui Victor Wanyama, Virgil van Dijk şi Moussa Dembele, ce şi-au făcut un nume la Glasgow înainte de a fi vânduţi pe bani buni.Celtic este prinsă acum într-o spirală descendentă. Nereuşind să înlocuiască vedetele plecate cu jucători de aceeaşi valoare, echipa a ratat a doua oară banii pe care i-ar fi câştigat din prezenţa în grupele Ligii Campionilor, iar anii următori îi va fi şi mai greu să revină în acest pământ al făgăduinţei dacă nu va investi mai mult, şi în mod înţelept, pentru a întări lotul.Lipsa concurenţei a făcut ca Celtic să domine autoritar fotbalul scoţian de aproape zece ani. Echipa îşi propune să câştige pentru al nouălea sezon consecutiv campionatul, ceea ce ar fi un record egalat pentru Scoţia, şi să reuşească al treilea an la rând tripla pe plan intern.Celtic este săracă în comparaţie cu forţele din campionatul Angliei sau cel al Spaniei, dar în ultimii ani a avut rezultate sub aşteptări în Europa în faţa unor echipe cu un buget mult mai modest ca al său.CFR Cluj s-a alăturat lui Malmo, Maribor şi AEK Atena pe lista celor care au eliminat-o pe Celtic în tururile preliminare ale Ligii Campionilor în ultimele cinci sezoane, notează AFP, conform Agerpres