Dan Petrescu, după calificarea în play-off-ul Champions League: "Am demonstrat că suntem cea mai bună echipă din România"

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a declarat, marţi seară, că echipa sa a demonstrat în meciul cu Celtic Glasgow, scor 4-3, că este cea mai bună din România.

"Suntem fericiţi şi mândri că am reprezentat România cu cinste. Sunt mulţumiţi că am închis gura celor care au spus că nu am luat pe merit campionatele luate, dar am demonstrat că suntem cea mai bună echipă din România. După victoria asta mulţi nu o să mai aibă ce să zică. Jucătorii mei sunt senzaţionali şi azi le-am spus că dacă ne apărăm, nu avem nicio şansă. E un grup extraordinar, aici face antrenorul echipa. Am ales jucători buni, cu entuziasm, nu neapărat cei mai tehnici", a declarat Petrescu la Digisport.





CFR Cluj s-a calificat, marţi, în play-off-ul Champions League, trecând în turul trei preliminar de formația Celtic Glasgow, scor 1-1 în tur şi 4-3 în retur.