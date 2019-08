Champions League, turul III preliminar

După ce a remizat, scor 1-1, în manșa tur, CFR trebuie să mizeze totul pe cartea ofensivă pe Celtic Park dacă vrea să obțină calificarea în play-off-ul Champions League. Conștient de dificultatea returului, Dan Petrescu rămâne totuși optimist: "Suntem încrezători. Trebuie să nu ne speriem, una peste alta să facem meciul vieţii". Partida Celtic vs CFR Cluj va fi în direct pe Digisport 1 și Look Plus și LiveText pe HotNews.ro de la ora 21:45.





Echipele de start:





Celtic Glasgow: Bain - Elhamed, Ajer, Simunovic - McGregor, Brown, Ntcham, Forrest - Christie, Edouard, Johnston. Antrenor: Neil Lennon

Rezerve: Gordon, Jullien, Bitton, Griffiths, Bayo, Morgan, Bolingoli





CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burcă, Camora - Djokovic, Bordeianu, L. Aurelio - Deac, Rondon, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu

Rezerve: Vâtcă, Sylla, Păun, Țucudean, Mureșan, Peteleu, Cestor

Arbitri: Andris Treimanis (central), Haralds Gudermanis şi Aleksejs Spasjonnikovs (asistenți), Aleksandrs Golubevs (rezervă) - toți din Letonia.



Stadion: Celtic Park (60.832 de locuri)





De știut:

CFR și Celtic au remizat în tur, scor 1-1





Învingătoarea acestei duble manșe va juca în play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga





Învinsa merge în play-off-ul Europa League, unde va întâlni câștigătoarea dintre Sheriff Tiraspol (Moldova) și AIK Stockholm (Suedia).

A început partida.Pe Celtic Park se aude "You'll Never Walk Alone".