LiveText Celtic Glasgow vs CFR Cluj 0-1 (Rep. I) / Deac deschide scorul în minutul 27

Champions League, turul III preliminar

După ce a remizat, scor 1-1, în manșa tur, CFR trebuie să mizeze totul pe cartea ofensivă pe Celtic Park dacă vrea să obțină calificarea în play-off-ul Champions League. Conștient de dificultatea returului, Dan Petrescu rămâne totuși optimist: "Suntem încrezători. Trebuie să nu ne speriem, una peste alta să facem meciul vieţii". Partida Celtic vs CFR Cluj va fi în direct pe Digisport 1 și Look Plus și LiveText pe HotNews.ro de la ora 21:45.





Echipele de start:





Celtic Glasgow: Bain - Elhamed, Ajer, Simunovic - McGregor, Brown, Ntcham, Forrest - Christie, Edouard, Johnston. Antrenor: Neil Lennon

Rezerve: Gordon, Jullien, Bitton, Griffiths, Bayo, Morgan, Bolingoli





CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burcă, Camora - Djokovic, Bordeianu, L. Aurelio - Deac, Rondon, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu

Rezerve: Vâtcă, Sylla, Păun, Țucudean, Mureșan, Peteleu, Cestor

Arbitri: Andris Treimanis (central), Haralds Gudermanis şi Aleksejs Spasjonnikovs (asistenți), Aleksandrs Golubevs (rezervă) - toți din Letonia.



Stadion: Celtic Park (60.832 de locuri)





De știut:

CFR și Celtic au remizat în tur, scor 1-1





Învingătoarea acestei duble manșe va juca în play-off-ul Ligii Campionilor cu Slavia Praga





Învinsa merge în play-off-ul Europa League, unde va întâlni câștigătoarea dintre Sheriff Tiraspol (Moldova) și AIK Stockholm (Suedia).

'41 Elhamed oprește contraatacul lui Omrani și ia galben.'40 Rondon primește cartonaș galben, după faulturi repetate.'38 Forrest avansează, ajunge în poziție de șut, dar trage pe lângă poartă.'37 Ntcham centrează din lovitură liberă, Brown reia, dar nu pune suficientă forță și mingea ajunge în brațele lui Arlauskis.'34 Christie trimite mingea în fața porții, Edouard finalizează cu un șut peste poartă.'30 Bain scoate cu piciorul șutul periculos al lui Djokovic.'26 Johnston trage din afara careului, însă mingea nu prinde suficient efect și trece pe lângă poartă.'16 Christie urcă nestingherit spre poarta lui Arlauskis, trage, mingea este respinsă în corner.'11 Brown cade, pare că s-a accidentat, dar se ridică și continuă partida.'8 Deac cade în careu după un contact cu McGregor, românul cere penalty, însă arbitrul lasă jocul liber.'5 Camora trage din afara careului, mingea este prinsă fără probleme de portar. Ardelenii au cerut penalty pentru henț, însă mingea nu l-a lovit în mână pe fundaș.A început partida.Pe Celtic Park se aude "You'll Never Walk Alone".