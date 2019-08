​Science Report. E oficial: un meci de fotbal este bun pentru sănătate chiar și privit pe stadion sau la televizor

​Să vezi un meci de fotbal este ceva special, practic nimic nu este chiar la fel de plăcut. Dar acum, mulțumită unor noi cercetări efectuate la Universitatea din Leeds, este și mai de dorit. Un studiu recent, care va fi publicat în curând, sugerează că urmărirea echipei favorite alergând hotărâtă spre victorie pe teren propriu are un impact pozitiv pentru sănătate, spectatorii experimentând o solicitare fizică echivalentă cu 90 de minute de mers pe jos în ritm alert.



Rezultatele arată că o victorie mai sporește și buna dispoziție încă 24 de ore după terminarea meciului. „Mai presus de toate, susținerea unei echipe la un meci de fotbal produce un exercițiu cardiovascular moderat, un stimulent sau un declin psihologic”, spune dr. Andrea Utley, cercetătorul care a condus studiul în colaborare cu BetVictor.

Experimentul a monitorizat 25 de fani ai lui Leeds United, cu vârste între 20 și 62, pe parcursul a trei meciuri decisive din Championship (liga a doua engleză) în sezonul trecut. Un meci a fost urmărit într-un ambient controlat, iar celelalte două pe stadion, în barajul tensionat pentru promovarea în Premier League. Cercetătorii au analizat pulsul participanților înainte de meci, la pauză și după final, observând o creștere în medie cu 17%. „Este un stres bun și un stres rău, un nivel de stimulare care este de fapt pozitiv, dar și unul care te duce peste limită”, a declarat dr. Utley pentru CNN Sport. „Deși oamenii cred că privitul unui meci de fotbal te duce peste limită, nu este așa. Am aflat că menține oamenii la un nivel bun de stimulare”.

Pulsul a avut în special vârfuri în preajma ocaziilor de gol, ratele crescând cu 27% după un gol al lui Leeds și cu 17% după unul al adversarului. Iar în final, cu cât meciul este mai important, cu atât mai mult crește pulsul.

Dacă o veste bună nu este suficientă, cercetătorii au aflat că privitul la fotbal are și beneficii pe termen lung. Chiar dacă tensiunea vasculară crește în timpul jocului, fanii au avut în ansamblu o tensiune mai mică mult timp după terminarea meciului. „Există părerea că ești în agonie văzând meciul. În fapt, nu este adevărat. Cred că de fapt ne place asta, ne place să fim pasionali”, a adăugat dr. Utley. Dar nu a fost cazul și după o înfrângere, tensiunea continuând să crească și mult după terminarea meciului.

Studiul a remarcat și că dispoziția oamenilor poate fi serios afectată de rezultatul meciului. Participanții au completat un chestionar înainte și după fiecare meci, care a evidențiat cât de greu sunt loviți de o înfrângere. Când echipa câștigă, fanii experimentează „un vârf absolut” de euforie care durează o zi. Totuși, când echipa pierde, căderea „poate fi de fapt chiar severă”. Într-un focus grup, subiecții au spus după un meci că „dezamăgirea de vineri a însemnat că primul lucru la care m-am gândit când m-am trezit sâmbătă dimineață a fost că nu-mi vine să cred că am pierdut meciul. Mi-a afectat dispoziția toată dimineața, până când am putut s-o scot din minte”. Un alt participant a spus că s-a simțit după înfrângere ca și cum „ar fi murit un prieten”. (CNN)