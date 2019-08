Gerard Pique, despre cum este să joci la Barcelona: "Niciun alt club din lume nu are o presiune mai mare decât noi"

​Gerard Pique a susținut o conferință de presă în America, acolo unde Barcelona va susține două amicale în fața grupării din Italia, Napoli. Fundașul catalan a vorbit despre presiunea pe care o simt jucătorii blaugrana și accidentarea lui Messi, dar și despre venirea lui Griezmann.





"Niciun alt club din lume nu are o presiune mai mare decât noi. Dacă nu câștigăm tripla, înseamnă că a fost un an prost. Messi este căpitanul nostru, iar prin discursul lui vrea să ambiționeze pe toată lumea, de la fiecare suporter în parte la jucători.



(n.red. - accidentarea lui Messi) Dorința este să se recupereze cât mai repede posibil și este adevărat că programul nu ajută. Vacanțele sunt mai scurte, campionatul începe mai devreme și se termină mai târziu. Sperăm că va fi apt pentru primul meci din La Liga", a spus Gerard Pique, care a vorbit și despre cel mai discutat transfer al verii în lotul blaugrana, Antoine Griezmann.



"A fost o veste foarte bună venirea lui. Începutul la echipă a fost pozitiv. Fotbalul se rezumă la goluri, dacă marchezi, spectatorii sunt alături de tine. Sperăm ca el să ne ajute să câștigăm meciuri", a mai adăugat Pique.



În America, Barcelona va juca o dublă cu Napoli. Primul amical va fi joi, 8 august, ora 02:30 (ora României), în timp ce al doilea meci va fi pe 11 august, de la ora 24:00 (ora României).



"Cred că Napoli este echipa Barcelona din fotbalul Italiei. Are posesie, caută să controleze jocul și să marcheze cât mai multe goluri. Juventus a câștigat campionatu în ultimii ani, dar Napoi a jucat un fotbal mai colorat", a încheiat Pique, conform Mediafax.