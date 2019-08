Neil Lennon, antrenor Celtic: "Meciul cu CFR Cluj, cel mai important test pentru noi în acest început de sezon"

​Antrenorul echipei de fotbal Celtic Glasgow, Neil Lennon, a declarat, luni, că meciul de miercuri cu CFR Cluj, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, va fi cel mai important test din acest debut de sezon pentru campioana Scoţiei, potrivit site-ului oficial al clubului, citat de Agepres.





''Îmi imaginez că va fi cel mai important pentru noi în acest început de sezon. CFR Cluj e campioana României, a trecut peste o dublă dificilă în turul anterior, sunt puternici, compacţi. Centrează repede în careu, duc mingea rapid în faţă şi sunt foarte bine organizaţi în apărare. Vom juca primul meci în deplasare, aşa că trebuie să fim atenţi, să resetăm lucruri, în termen de mentalitate. Dar ştim care sunt stimulentele şi ce ne motivează'', a declarat Lennon.



Tehnicianul a avut cuvinte de apreciere pentru fundaşul israelian Hatem Abd Elhamed (ex-Dinamo Bucureşti), care a debutat în meciul cu St Johnstone, câştigat cu 7-0: ''Hatem a avut un debut excelent, cred că el a dat tonul în acest meci. A fost puternic, rapid şi a avansat cu balonul''.



Lennon a precizat că israelianul s-a accidentat la un picior, dar speră să fie recuperat până la ora meciului de miercuri, de la Cluj-Napoca.



La rândul său, mijlocaşul James Forrest (28 ani) se aşteaptă şi el la un meci dificil la Cluj.



''Am jucat câteva meciuri europene, dar acum, că a început campionatul şi Cupa Ligii, vrem să fim siguri că jucăm vine în fiecare competiţie în care participăm. Ştim că e dificil să joci în locuri cum este la Cluj, aceste meciuri sunt mereu foarte grele. Ştim că va fi complicat şi nu luăm lucrurile uşor. Staff-ul a analizat adversarul şi în zilele următoare îl vom cunoaşte mai bine'', a spus Forrest.



''Fiecare meci are caracteristica sa, jucători diferiţi, echipe diferite. În zilele următoare ne vom concentra pe meciul de la Cluj şi sperăm să iasă bine'', a adăugat Forrest, care a ţinut să sublinieze că există diferenţă între meciul cu St Johnstone (7-0) şi cel cu CFR.



''A fost dezamăgitor să nu ne calificăm în grupele Champions League anul trecut, iar acum toată lumea din jurul echipei e disperată să intrăm în grupe. Trebuie să luăm fiecare meci în parte şi să sperăm că vom obţine rezultatele de care avem nevoie. Am avut nişte meciuri grele în ultimii ani în Europa, în special în deplasare. Trebuie să avem grijă să scoate un rezultat pozitiv miercuri'', a concluzionat Forrest.



Meciul dintre CFR Cluj şi Celtic va avea loc miercuri, de la ora 21:00, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'', în prima manşă a turului al treilea al Ligii Campionilor (LiveText pe HotNews.ro).



Partida revanşă se va juca pe Celtic Park în data de 13 august. Câştigătoarea va juca în play-off cu Slavia Praga.