​Champions League - Programul complet al play-off-ului

​Luni a avut loc la Nyon tragerea la sorți a partidelor din play-off-ul Champions League la fotbal, fază a competiției unde ar putea ajunge și CFR Cluj dacă va reuși să o elimine pe Celtic Glasgow.





Program play-off:







Dinamo Zagreb (Croaţia) / Ferencváros (Ungaria) vs Maribor (Slovenia) / Rosenborg (Norvegia)



CFR Cluj (România) / Celtic (Scoţia) vs Slavia Praga (Cehia)



Young Boys (Elveţia) vs Steaua Roşie Belgrad (Serbia) / FC Copenhaga (Danemarca)



APOEL (Cipru) / Qarabag (Azerbaidjan) vs PAOK (Grecia) / Ajax (Olanda)



FC Basel (Elveţia) / LASK (Austria) vs FC Bruges (Belgia) / Dinamo Kiev (Ucraina)



İstanbul Başakşehir (Turcia) / Olympiacos (Grecia) vs Krasnodar (Rusia) / FC Porto (Porto).







Meciurile din play-off-ul Champions League vor avea loc în zilele de 20/21 (turul) și 27/28 (returul) august.