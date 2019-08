Liga 1: Universitatea Craiova învinsă de Hermannstadt, scor 2-1, după ce a condus cu 1-0

Au marcat Petrescu ’50 şi Viera ’53 pentru Hermannstadt, respectiv Constantin ‘4 pentru Craiova.



În minutul 30, un gol al sibienilor a fost anulat pentru fault în atac.



Gazdele au rămas în inferioritate numerică pe final, în minutul 87 fiind eliminat Viera.









“Păcat, am luat două goluri din faze fixe. Puteam fi mai atenţi şi să evităm golurile. Am jucat opt meciuri în trei săptămâni şi cred că s-a resimţit o oarecare oboseală, dar chiar şi aşa cred că puteam evita foarte uşor cele două goluri din cornere. Jucătorii nu sunt roboţi. S-au resimţit cele 120 de minute jucate acum trei zile”, a spus Papură la Look Plus.



De cealaltă parte, Costel Enache s-a declarat încântat de victorie: “E foarte important pentru moralul tuturor. Am schimbat un pic strategia după pauză şi am pus mai multă presiune în jumătatea adversă. Prima repriză nu a fost una care să ne caracterizeze. În repriza a doua am recunoscut ceea ce cer de la ei”.







Au evoluat echipele:





Hermannstadt: Cristiano – Măţel, Viera, I. Stoica, Opruţ – L. Buzan (Caiado ’46), R. Pires– P. Petrescu (Dandea ’75), Yazalde (Blănaru ’71), Jo Santos – Debeljuh



Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Tiago, Acka, Bancu – Constantin (Cicâldău ’58), Qaka, Ivanov – Bărbuţ (Mateiu ’46), Fortes (Roman ’67), Vătăjelu



Cartonaşe galbene: Viera ’74, ’87, Cristiano ‘89 / Vlădoiu ’33, Ivanov ’42, Constantin ’45, Qaka ’51, Tiago ’64, Mateiu ‘90+1



Cartonaş roşu: Viera ‘87



Tehnicianul Costel Enache a primit cartonaş galben în minutul 33.



În minutul 87, a primit cartonaş galben Kelic, aflat pe banca de rezerve.



Arbitri: Florin Andrei (centru) - Mircea Grigoriu, Marius Badea (asistenţi) - Lucian Rusandu (rezervă)



Observatori: Marian Salomir, Dan Potocianu