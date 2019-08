Vergil Andronache (antrenor secund FCSB), înaintea meciului cu Astra: "Nu am observat tensiune, e doar dorinţa de a câştiga"

​FCSB a organizat, duminică, o conferinţă de presă înaintea meciului cu Astra Giurgiu, de luni, din etapa a patra a Ligii I. La ea au participat antrenorul secund Vergil Andronache şi noua achiziţie Ionuţ Panţîru, scrie Mediafax.







Rămasă fără antrenor principal după înfrângerea cu Alaşkert, de joi, din preliminariile Europa League, scor 2-3, FCSB este în căutarea unui nou antrenor, iar interimatul pentru partida de la Giurgiu va fi asigurat de antrenorul secund Vergil Andronache, care este convins că vicecampioana va arăta o altă faţă în partida cu Astra.



"Acum am vorbit cu băieţii, zilele astea au fost ca nişte ani. Nu e uşor să faci ceea ce au făcut ei, a fost o stare de oboseală, dar ne cunoşteam programul şi nu trebuie să ne plângem. Atmosfera e foarte bună şi i-am felicitat pentru modul cum s-au antrenat zilele astea. Eu am observat dorinţa de a câştiga, asta le-am şi spus. Trebuie să fie bărbaţi adevăraţi şi nimic mai mult. Nu am observat tensiune, e doar dorinţa de a câştiga. Veţi vedea, am curajul să fac afirmaţia asta, că mâine seară veţi vedea o echipă cel puţin determinată", a declarat Andronache.



Andronache a vorbit şi despre cunoscutele probleme de lot ale celor de la FCSB şi a declarat că nu se simte deloc sub presiune la vicecampioana României.



"Echipa o vom face noi, staff-ul. Noaptea este un sfetnic bun, ne-am gândit şi la varianta de a odihni jucători, dar până mâine mai e o noapte. Nu e prea comod. Încă sunt accidentări, dar începând cu meciul de mâine vom arăta o altă faţă. Primul jucător care ar putea să apară va fi Mihai Roman, dar este de durată. Eu n-am simţit presiune niciodată. Vă aud pe toţi că e vorba de presiune. Nu am simțit lucrul ăsta, ba din contră. Sunt oameni profesionişti în clubul ăsta. Pentru un antrenor e extraordinar de uşor", a mai spus Andronache.



Meciul Astra Giurgiu – FCSB, din etapa a patra a Ligii I, se joacă luni, de la ora 21:00.