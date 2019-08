Liga 1: Chindia Târgoviște - CFR Cluj 1-4 / Echipa lui Dan Petrescu a revenit de la 0-1; "Dublă" pentru Deac

Neicuțescu a deschis tabela de marcaj în minutul 27, iar Chindia Târgoviște a intrat în avantaj la pauză. În minutul 49, CFR Cluj a egalat scorul după ce o minge deviată de Ţucudean l-a atins pe Aioani și a intrat în plasă.







Păun a adus-o pe CFR în avantaj în minutul 67, cu un șut de la marginea careului de 16 metri, profitând de o respingere greșită a lui Leca. Scorul final a fost stabilit de dubla lui Deac (74' și 89'). La golul al treilea al ardelenilor, Deac a finalizat un contraatac, însă reluările au arătat că Omrani se afla în poziție de ofsaid. În minutul 89, mijlocașul l-a învins pe Aioani cu un șut la colțul lung, după o preluare pe piept.





Au evoluat echipele:





Chindia Târgovişte: Aioani - Martac, Benga, Leca, Dumitraşcu – Novac (Rata ’70), L. Mihai - Neguţ, Cherchez (Florea ’70), Yameogo (Şerban ’77) – Neicuţescu. Antrenor: Viorel Moldovan



CFR Cluj: Vâtcă - Butean, A. Mureşan, Cestor, Peteleu – Itu (Aurelio ’28), Hoban, Păun - Deac, Ţucudean (Omrani ‘66), Costache (Petrila ’87). Antrenor: Dan Petrescu



Cartonaşe galbene: Novac ’13, Yameogo ‘44



Arbitri: George Cătălin Găman - Radu Adrian Ghinguleac, Vladimir Urzică - George Rădulescu



Observatori: Adrian Vidan, Valentin Mateescu





"O rușine pentru noi a fost prima repriză pentru că nu am arătat că suntem echipa campioană. Ei și-au dorit mai mult în prima repriză, ne-au surprins, joacă cu entuziasm, au dat mult mai mult. Mă bucur însă că am revenit și am arătat că suntem o echipă mai matură.



(n.red. - Dan Petrescu) Nu era mulțumit, în prima repriză ei au fost mai buni, e bine c- ne-am trezit, e bine că nu am îmbătrnit degeaba. S-a văzut experiența, în momentele grele", a spus Ciprian Deac la finalul meciului, care a vorbit și despre evoluția lui din partida contra celor de la Maccabi Tel Aviv din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor:



"Eu sunt pregătit meci de meci, sunt supărat pe mine pentru că la meciul cu Maccabi pot să zic că a fost un accident pentru mine. Am jucat foarte slab, nu m-am recunoscut, am fost foarte supărat. Aveam nevoie de acest meci să-mi recapăt încrederea, știam că pot mult mai mult, să mă corectez și să joc mai bine de la meci la meci".





Pentru CFR Cluj urmează meciul tur cu Celtic Glasgow, în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Partida va avea loc miercuri, 7 august, de la ora 21:00, în Gruia. Echipa din Scoția s-a impus sâmbătă cu 7-0 în fața formației ST. Johnstone, în primul meci din campionat.





Rezultate înregistrate în etapa a patra:





Chindia Târgoviște - CFR Cluj 1-4

FC Botoșani - Gaz Metan Mediaș 1-1

Dinamo București - Academica Clinceni 4-2





Au mai rămas de disputat:





Duminică:





18:00 FC Hermannstadt - Univ. Craiova

21:00 Sepsi - Viitorul Constanța





Luni:





18:00 Voluntari - Poli Iași

21:00 Astra FCSB







Liga 1, clasament în timp real:





Sursa foto: soccerstand.com